È TERMINATOR TUTTO: ANCHE ARNOLD SCHWARZENEGGER È UN "GRETINO" – L’EX GOVERNATORE DELLA CALIFORNIA HA INCONTRATO L’ATTIVISTA SVEDESE E I DUE SI SONO FATTI FOTOGRAFARE DURANTE UNA PEDALATA – “E' STATO FANTASTICO VEDERE LA MIA AMICA ED EROE GRETA THUNBERG. LEI CONTINUA A ISPIRARE” – MA NON È LA PRIMA VOLTA CHE L’ATTORE… - VIDEO

arnold schwarzenegger e greta thunberg 1

"E' stato fantastico vedere la mia amica ed eroe Greta Thunberg...". Arnold Schwarzenegger commenta così una serie di scatti condivisi sul suo profilo Instagram in cui appare insieme alla giovane attivista in bicicletta per le strade di Santa Monica.

Dopo Leonardo DiCaprio quindi un'altra star del cinema per la sedicenne svedese, che sta viaggiando per tutto il Nord America: "Continua ad ispirare", aggiunge l'ex governatore della California.

Schwarzenegger, da sempre molto sensibile ai problemi ambientali e Greta si erano già incontrati a maggio quando la ragazza ha aperto il vertice mondiale austriaco del 2019 dell'organizzazione ambientale no profit R20 Regions of Climate Action, istituito dal vegano Arnie nel 2011.

arnold schwarzenegger e greta thunberg 2

Sostenuto dalle Nazioni Unite, R20 è una coalizione di governi, organizzazioni internazionali e società private che implementano infrastrutture verdi nelle città. Per il suo viaggio in America l'attore le ha messo a disposizione la sua Tesla elettrica.

arnold schwarzenegger e greta thunberg 3

Greta ha finora viaggiato solo con mezzi ad emissione zero attraversando con una barca a vela l'Oceano dell'Inghilterra a New York e utilizzando via terra solo treni e auto elettriche, come quella presa in prestito da Schwarzenegger.

GRETA THUNBERG DA ELLEN DEGENERES arnold schwarzenegger e greta thunberg 4