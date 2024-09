UNA TERRA FLORIDA DI SCIROCCATI - ALL'AEROPORTO DI MIAMI, UN UOMO SI PRESENTA AVVOLTO NELLA PELLICOLA VERDE UTILIZZATA PER PROTEGGERE LE VALIGIE E CHIEDE DI FARSI IMBARCARE INSIEME AGLI ALTRI BAGAGLI IN STIVA: "COSÌ RISPARMIO SUL BIGLIETTO" - IL PERSONALE DELLA COMPAGNIA AEREA HA RESPINTO LA RICHIESTA DELL'UOMO DEL SUO "COMPLICE" E HA ALLERTATO LA POLIZIA - UNA VOLTA ALLONTANATI, I DUE HANNO RIVELATO CHE… - VIDEO

Cosa non si fa per risparmiare su un biglietto aereo? Tutto il possibile sicuramente, ma c'è anche chi ha provato ad andare oltre, con un tentativo estremo: imbarcarsi come un bagaglio avvolti nella pellicola utilizzata solitamente negli aeroporti per proteggere le valigie. Una burla più che un tentativo vero e proprio, andato in scena nell'aeroporto internazionale di Miami, in Florida, negli Stati Uniti. […]

I fatti risalgono allo scorso 27 agosto, quando diversi passeggeri hanno visto avvicinarsi al check-in della compagnia LATAM Airlines un ragazzo e un'altra figura umanoide, completamente avvolto nella plastica verde per i bagagli. Come se niente fosse, l'amico ha chiesto di poter imbarcare l'insolito trolley con gli altri bagagli in stiva. […] il personale della compagnia ha declinato la richiesta del ragazzo che, a suo dire, voleva risparmiare sul biglietto.

Come mostrano le immagini, l'uomo avvolto nella plastica e il suo accompagnatore sono stati allontanati dalle forze dell'ordine, rivelando poi che si trattava soltanto di una bravata da pubblicare sui social. […]

