(Nova) - Una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 3.9 e 4.4 si e verificata oggi, alle 15:39, nella zona di Genova. E' quanto si legge sul profilo Twitter dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), in cui si precisa che si tratta di una stima provvisoria. Secondo l'Istituto nazionale geofisica e vulcanologia, la scossa era compresa tra 3.9 e 4.4 ed è avvenuta alle 15.39 in provincia di Genova.

Ai piani alti degli edifici è stata avvertita in modo molto forte e sono tremati i vetri delle finestre. La scossa è stata avvertita in particolare nell'entroterra di Genova e del Levante, a Bargagli, Davagna e Torriglia. Il movimento tellurico ha sorpreso anche i turisti della riviera di levante, da Portofino a Sestri Levante, sia quelli che si trovavano negli alberghi ai piani più alti sia chi era in spiaggia.