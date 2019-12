LA TERRA TREMA NEL MUGELLO: TERREMOTO DI MAGNITUDO 4,5 CON EPICENTRO A SCARPERIA, SCOSSE AVVERTITE A FIRENZE E PISTOIA. SI FERMA L’ALTA VELOCITA’ - GENTE IN STRADA ED EDIFICI LESIONATI - OGGI SCUOLE CHIUSE E TRENI FERMI PER CONTROLLI SULLA LINEA…

LAURA MONTANARI per firenze.repubblica.it

terremoto mugello

Un terremoto di magnitudo 4,5 è stato registrato a Scarperia San Piero, in provincia di Firenze, nel Mugello. alle 4,37 della notte. Ne dà notizia l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 9 km. Nel corso della notte, dalle 3,38 alle 3,55 altre cinque scosse erano state registrate a Scarperia San Piero, una delle quali di magnitudo 3,4. Un'altra scossa è stata registrata alle 4,42 a Barberino del Mugello. Altre scosse di minore intensità a Scarperia San Piero fino alle 5,29. Vi sarebbero danni ad edifici a Scarperia San Pietro e a Barberino. A Borgo San Lorenzo nel punto di raccolta della protezione civile è stata allertata un’ambulanza. Dai primi rilievi della protezione civile si segnalano edifici lesionati a Scarperia San Piero e a Barberino

terremoto mugello

Numerose le persone uscite di casa in seguito alla serie di scosse di terremoto. Tanti quelli che si sono sistemati in auto, visto che sta piovendo. Dai vigili del fuco si spiega che sono in corso verifiche dopo alcune richieste di sopralluogo per caduta di calcinacci. Tante le chiamate ai pompieri. La scossa di magnitudo 4.5 è stata nettamente avvertita anche a Firenze città e a Pistoia. Oggi scuole chiuse a Borgo San Lorenzo, Barberino e Vicchio. Chiusi anche gli asili comunali.

La terra trema nel Mugello: sisma di magnitudo 4,5, gente in strada ed edifici lesionati

"Molto spavento, la gente è scesa in strada, la scossa di magnitudo 4.5 ha fatto davvero paura" spiega il sindaco di Scarperia San Piero Federico Ignesti che aggiunge: "Per ora le informazioni ricevute dai primi sopralluoghi fatte dai carabinieri sembrano non rilevare nessun danno, anche a me non sono arrivate segnalazioni in merito. Aspettiamo anche la luce del giorno per un riscontro più puntuale. Intanto - conclude - è stato attivato il Centro operativo intercomunale di Protezione Civile".

terremoto mugello

Filippo Carlà Campa, sindaco di Vicchio, altro Comune del Mugello, in un post su Facebook rende noto che è stato aperto il centro operativo comunale presso il nuovo campo sportivo, invitando la popolazione a scrivere o telefonare al 3296503000 per qualsiasi comunicazione.