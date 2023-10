28 ott 2023 18:14

LA TERRA TREMA – UNA FORTE SCOSSA DI TERREMOTO È STATA AVVERTITA IN VENETO, CON EPICENTRO IN PROVINCIA DI ROVIGO, A CENESELLI: LA MAGNITUDO È 4.2, MA IL SISMA È STATO AVVERTITO DISTINTAMENTE ANCHE IN EMILIA ROMAGNA, A BOLOGNA – LE PERSONE SONO NEL PANICO: È LA SECONDA SCOSSA NEL GIRO DI QUALCHE GIORNO…