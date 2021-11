LA TERRA TREMA – UNA SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.5 HA SVEGLIATO LA CITTÀ TOSCANA: ALLA PRIMA DELLE 6.21, AVVERTITA DALLA POPOLAZIONE, NE SONO SEGUITE ALTRE DUE DI PIÙ LIEVE INTENSITÀ – NON SONO STATI REGISTRATI DANNI, MA IL SINDACO HA DECISO DI CHIUDERE LE SCUOLE E…

Marco Gasperetti per www.corriere.it

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ha svegliato all’alba di stamani Livorno. Un boato e la terra ha tremato per alcuni secondi. Non si segnalano danni. Il sisma è stato avvertito in città e su gran parte della costa livornese. Alla prima scossa, quella d’intensità maggiore che si è verificata alle 6.21, ne sono seguite altre due alle 6.24 e 6.25 rispettivamente di magnitudo 2.0 e 2.1.

Il sisma, che secondo gli accertamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto come epicentro un tratto di mare (geograficamente è Mar Ligure) tra Livorno e Rosignano Solvay, è stato avvertito da gran parte degli abitanti di Livorno, a Rosignano e a Cecina, ma non ci sono stati episodi di panico anche se sono state molte le telefonate arrivate ai numeri di emergenza di vigili del fuoco, polizia e carabinieri. In passato si erano registrare scosse di terremoto nell’area marina della Meloria, una zona considerata sismica, dove si trova anche un impianto di gassificazione.

Il sindaco di Livorno , Luca Salvetti, ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado. «Non vengono al momento segnalati al momento danni a cose o a persone - ha scritto Salvetti su Facebook - ad ogni modo oggi, in via di estrema precauzione, le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse per valutare eventuali criticità nelle strutture».