LA TERRIBILE FINE DEI PASSEGGERI DEL BAYESIAN: NON SONO MORTI PER ANNEGAMENTO, MA PER MANCANZA DI OSSIGENO – NEI CORPI DI QUATTRO DELLE SETTE VITTIME NON C'ERA ACQUA NEI POLMONI, NELLA TRACHEA E NELLO STOMACO – NEGLI ULTIMI ISTANTI DI VITA, MENTRE IL VELIERO SI INABISSAVA, HANNO LOTTATO PER L’ULTIMA MOLECOLA DI OSSIGENO FINO A QUANDO L’ARIA NON SI È RIEMPITA DI ANIDRIDE CARBONICA – UN “ANNEGAMENTO A SECCO” CHE RAFFORZA L’IPOTESI CHE LE VITTIME FOSSERO…

Estratto dell'articolo di Francesco Patanè per www.repubblica.it

yacht bayesian

Hanno consumato l’ossigeno della bolla d’aria che si era formata mentre la barca affondava. Uno spazio che si riduceva velocemente con il passare dei secondi per il salire dell’acqua e diventava sempre più tossico per l’aumento dell’anidride carbonica. Gli esami sui corpi di quattro delle sette vittime del Bayesian confermano che sono morte per “annegamento atipico”. Non avevano acqua nei polmoni, nella trachea e nello stomaco. Le autopsie eseguite lunedì e oggi dagli anatomopatologi dell’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo svelano gli ultimi istanti di vita dei naufraghi rimasti intrappolati nel relitto.

neda e chris morvillo

Gli esami di due giorni fa sui corpi dell’avvocato newyorkese Chris Morvillo e della consorte Neda e quelli di oggi sulle salme del banchiere Jonathan Bloomer e della consorte Judith sono un tassello fondamentale per la ricostruzione della tragedia in cui sono morti anche il magnate inglese Mike Lynch e la figlia diciottenne Hannah. Tutti ritrovati nelle cabine del veliero di 56 metri colato a picco la notte del 19 agosto a Porticello, non lontano da Palermo. Nel naufragio ha perso la vita anche una settima persona, il cuoco di bordo di Antigua Recaldo Thomas che è stato trovato subito accanto al relitto.

recupero dei corpi dallo yacht bayesian a porticello 2

I vigili del fuoco hanno individuato e recuperato cinque dei sei corpi in un’unica stanza, sul lato sinistro della nave, quello che si è allagato per ultimo (lo scafo è adagiato sul fianco destro a una profondità di 49 metri). Hannah Lynch era invece nella cabina accanto, sempre sul lato sinistro dello scafo. Per i medici legali si tratta di “morte da confinamento”. Il cosiddetto “annegamento a secco” è un aspetto che avvalora l’ipotesi che i sei trovati nel relitto fossero svegli, probabilmente avvisati dalla moglie di Lynch, Angela Barcares, ma non abbiano avuto la possibilità di raggiungere il ponte superiore rimanendo in trappola nell’area delle cabine.

mike lynch 2

Da quanto si apprende, Angela Barcares, che è anche l’amministratrice delegata della società che è proprietaria della barca, si è accorta per tempo del peggioramento delle condizioni meteo, dalla sua cabina ha raggiunto il ponte principale dove c’erano già nove dei dieci membri dell’equipaggio.La nave oscillava pericolosamente, gli arredi cadevano a terra come in un tremendo terremoto.

Secondi terribili in cui la donna non ha perso la lucidità: era a piedi nudi e ha solo pensato a salvare la figlia e suo marito. Ha provato a scendere ma si è tagliata con i vetri caduti a terra. Non è riuscita a raggiungere le cabine, a prendere per mano figlia e marito. Un tentativo disperato, mentre la barca si impennava, l’acqua entrava come una cascata e impediva di muoversi. Poi il buio, il blackout elettrico e non c’è più stato nulla da fare.

L AFFONDAMENTO DELLO YACHT BAYESIAN A PALERMO

Angela Barcares e gli altri 14 superstiti si sono ritrovati in mare con la scialuppa rotonda che si gonfiava e il Bayesian che si inabissava. Ferita e sotto shock è stata salvata con gli altri dall’imbarcazione olandese Sir Roberts Baden Powell. Per una settimana non ha potuto camminare per i tagli.

[…]

mike lynch angela bacares e mike lynch michael lynch 1 yacht bayesian 2 lo yacht bayesian. lo yacht bayesian jonathan bloomer ricerche dopo il naufragio dello lo yacht bayesian a palermo 3 ?? yacht bayesian 1 lo yacht bayesian 1 interni dello yacht bayesian YACHT BAYESIAN