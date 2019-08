FLASH! - VIVENDI PARTE AL CONTRATTACCO SU MEDIASET. PROVERÀ IN TUTTI I MODI A BLOCCARE LA FUSIONE TRA MEDIASET ITALIA E MEDIASET SPAGNA CON SPOSTAMENTO DELLA SEDE IN OLANDA, SIA CON AZIONI LEGALI, SIA IN ASSEMBLEA, SIA CONVINCENDO I FONDI AD ESERCITARE IL RECESSO - L'OPERAZIONE E' PENALIZZANTE PER TUTTI GLI ALTRI AZIONISTI CHE NON SIANO FININVEST