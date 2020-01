TERRORE DA CORONAVIRUS - A CIVITAVECCHIA UNA TURISTA CINESE CON LA FEBBRE SULLA NAVE DA CROCIERA: 6.000 PERSONE BLOCCATE A BORDO. DALLA CAPITANERIA ARRIVA L'OK ALLO SBARCO DI PASSEGGERI MA IL SINDACO FERMA TUTTO – LA DONNA, GIÀ RAGGIUNTA DAI MEDICI DELLO SPALLANZANI PER ESSERE SOTTOPOSTE AI TEST SPECIFICI: SAREBBE STATA GIUDICATA DAI SANITARI NON PREOCCUPANTE – I CROCIERISTI SFIANCATI PROTESTANO SUI SOCIAL - VIDEO

Intanto a Civitavecchia siamo bloccati in nave Costa senza sapere il motivo ( ufficialmente).. pic.twitter.com/dijqwKaQxj — Filippo?? (@Filippo64416163) January 30, 2020

CIVITAVECCHIA ALLARME CORONAVIRUS SULLA NAVE

Da corriere.it

Giovedì mattina, una nave della Costa Crociere è stata fermata nel porto di Civitavecchia (dopo aver fatto tappa a Marsiglia, Barcellona e Palma di Maiorca) per due casi sospetti di Coronavirus a bordo. Le due persone che hanno manifestato sintomi sono state messe in isolamento nell’ospedale di bordo, la loro cabina sigillata, e sono state già raggiunte dai medici dello Spallanzani per essere sottoposte ai test specifici: si tratta di marito e moglie, cinesi di Hong Kong, saliti sulla «Costa Smeralda» a Savona alcuni giorni fa e arrivati in Italia a Malpensa il 25 gennaio. Presentano febbre e problemi respiratori.

CIVITAVECCHIA ALLARME CORONAVIRUS SULLA NAVE

In realtà sarebbe stata la donna a far scattare l’allarme dopo essersi presentata nella serata di mercoledì all’ospedale di bordo: ma sarebbe stata giudicata dai sanitari non preoccupante e con «lievi sintomi» influenzali. Il marito invece al momento presenterebbe avvisaglie della malattia. Tutti gli altri passeggeri della nave, circa 6 mila, non possono scendere. I risultati delle analisi dovrebbero arrivare nel pomeriggio.

(ANSA) Persone sfiancate e sedute un pò ovunque, che affollano con i propri bagagli i corridoi della nave, e foto delle forze dell'ordine sulla banchina del porto scattate dall'alto. Sono le immagini postate da alcuni dei turisti a bordo della nave crociera ferma nel porto di Civitavecchia a causa di un sospetto caso di corona virus. "Siamo bloccati in nave Costa senza sapere il motivo (ufficialmente)", aveva twittato ore fa una persona a bordo. La nave è nel porto da questa mattina, in attesa che si concludiamo le verifiche sanitarie sulla donna con la febbre.

CIVITAVECCHIA ALLARME CORONAVIRUS SULLA NAVE

(ANSA) Dai primi controlli sulla paziente cinese sulla nave da Crociera Costa Smeralda risulterebbe una situazione di salute della donna che sarebbe stata giudicata dai sanitari non preoccupante con "lievi sintomi" influenzali. Per la certezza sulle sue condizioni e per escludere o confermare il contagio con il coronavirus sara' comunque necessario attendere i risultati dei prelievi che sono stati inviati allo Spallanzani e che dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Sulla nave ci sono 751 cinesi compresi quelli di Hong Kong di cui 374 imbarcati a Savona.

coronavirus 1