Almeno 19 morti e 30 feriti per una esplosione all'Istituto nazionale per il cancro del Cairo, il più importante ospedale oncologico della capitale che si trova non lontano dalla famosa piazza Tahrir.

Lo ha affermato un portavoce del ministero della Salute precisando che lo scoppio è stato provocato da un'automobile lanciata contromano e ad alta velocità contro altre vetture davanti all'edificio, innescando una forte esplosione. Il ministero ha proclamato lo stato di allerta "per gestire la situazione e assicurare la migliore assistenza possibile alle persone coinvolte". Lo riferisce l'agenzia Mena.

Sul posto sono state inviate 42 ambulanze per trasportare i feriti all'ospedale Nasser. Il ministro della Salute Hala Zayed ha visitato i feriti per accertarsi delle loro condizioni e ha ordinato che sia prestata loro ogni cura di cui abbiano bisogno. "Una unità di crisi è stata istituita per gestire ogni possibile sviluppo della tragedia", ha aggiunto.

Semplici passanti e automobilisti le vittime dell'esplosione secondo l'agenzia Mena che ha interpellato l'ufficio stampa dell'Università del Cairo. I pazienti ricoverati sono dunque rimasti illesi. Ma l'ospedale è stato immediatamente evacuato.

L'incidente è avvenuto vicino agli uffici amministrativi dell'istituto, lontano dalle camere dei ricoverati. Oltre all'unità di crisi già istituita dal ministero della salute, il rettore dell'ospedale ha ordinato l'istituzione di una commissione tecnica per verificare i danni prodotti all'edificio. Insieme, cercheranno di chiarire le esatte circostanze dell'accaduto e assicureranno ai pazienti e alle loro famiglie assistenza per lo shock subito.

Un addetto alla sicurezza bancaria, che lavorava nei pressi della deflagrazione, ha raccontato: "Abbiamo sentito un'esplosione, il vetro d'ingresso della banca è stato frantumato. Gli uffici si trovano sul lato opposto dell'ospedale".

Il pm egiziano Nabil Ahmed Sadeq ha ordinato un'inchiesta e inviato una squadra investigativa. In un primo momento era stata diffusa la notizia che l'esplosione era stata provocata da una bombola di ossigeno all'ospedale oncologico del Cairo. Ma, come detto, la dinamica sarebbe diversa.

