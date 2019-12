19 dic 2019 17:13

IL TERRORE NON RUSSA – UN UOMO APRE IL FUOCO CON UN KALASHNIKOV ALLA LUBJANKA, LA SEDE DEI SERVIZI SEGRETI DI MOSCA: CI SAREBBERO TRE AGENTI MORTI – SECONDO LE PRIME RICOSTRUZIONI L’UOMO HA INIZIATO A SPARARE DURANTE UN RICEVIMENTO E POI SAREBBE CORSO FUORI IN STRADA. POI SI SAREBBE ASSERRAGLIATO IN UN EDIFICIO SENZA OSTAGGI – VIDEO