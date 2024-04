TERRORE A SYDNEY – UN UOMO HA ACCOLTELLATO I CLIENTI IN UN CENTRO COMMERCIALE NELLA CITTA': ALMENO SEI I MORTI. LA TV AUSTRALIANA FA RIFERIMENTO ANCHE A UN SECONDO AGGRESSORE - GLI AGENTI AVREBBERO SPARATO ALL'UOMO, CHE SAREBBE STATO UCCISO - TRA I FERITI UN BIMBO DI 9 MESI - LA POLIZIA HA INVITATO I CITTADINI A "EVITARE LA ZONA..." - VIDEO

Four people have reportedly been stabbed, one fatally, and a man has been shot dead by police at the major Sydney shopping centre Bondi Junction shopping centre. #bondijunction pic.twitter.com/XmVkiNUyhV — Greek City Times (@greekcitytimes) April 13, 2024

(ANSA-AFP) - Il servizio di ambulanze dello stato del Nuovo Galles del Sud ha detto all'Afp che un uomo è stato ucciso dalla polizia e che probabilmente si tratta dell'aggressore al centro commerciale di Sydney.

(ANSA) - Il canale televisivo australiano Channel 9 riferisce che c'è anche un bimbo di nove mesi fra le persone aggredite in un centro commerciale di Sydney, che è stato trasportato in ospedale. Lo scrive il Guardian. Precedentemente media avevano fatto riferimento ad un bimbo tra gli accoltellati.

(ANSA) - Alcune indicazioni riferiscono che ci sono fino a sei morti nell'attacco al centro commerciale Westfield di Bondi Junctions a Sydney, scrive il Sydney Morning Herald, mentre il Guardian parla di quattro morti. La tv australiana Abc fa inoltre riferimento alla possibilità che vi possano essere due aggressori, ma la notizia non è confermata.

(ANSA) - Ci sarebbero diversi morti nell'attacco oggi in un centro commerciale di Sydney , il Westfield di Bondi Junction, secondo quanto scrive il Sydney Herald citando un testimone che dice di aver visto diversi colpi per terra, in particolare almeno due.

(Askanews) - Un uomo armato di coltello avrebbe provocato un "grave incidente" al centro commerciale Westfield di Sydney. Lo hanno annunciato le autorità locali, che hanno chiesto alla popolazione di allontanarsi dall'area. Secondo le prime informazioni, almeno quattro persone sarebbero state accoltellate. Gli agenti avrebbero aperto il fuoco contro l'aggressore, un uomo.

Al momento non è chiaro se sia morto. Guardian Australia ha però riferito di almeno una vittima nell'incidente, senza specificare al momento se si tratti dell'aggressore. Decine di veicoli della polizia e numerose ambulanze hanno raggiunto il centro commerciale, mentre le persone hanno tentato la fuga in preda al panico. Un portavoce del servizio di soccorso del New South Wales ha detto che l'agenzia ha risposto a "segnalazioni di un uomo che correva per Westfield con un coltello".

(Askanews) - La polizia ha confermato in un comunicato di avere colpito un uomo, con proiettili d'arma da fuoco, dopo un attacco con coltello al centro commerciale Westfield di Sydney. "Poco prima delle 16" ora locale, è stato spiegato in un comunicato, "i servizi di emergenza sono stati chiamati a Westfield Bondi Junction in seguito alla segnalazione di più persone accoltellate". La polizia ha invitato i cittadini a "evitare la zona". "Le indagini sull'accaduto proseguono e non si hanno ulteriori dettagli", è stato spiegato.

