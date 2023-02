TERRORISTI E BOSS MAFIOSI? BUTTATE LA CHIAVE! SOLO IL 3,7% DEGLI ITALIANI VORREBBE CANCELLARE IL 41-BIS – IL SONDAGGIO DI “TERMOMETRO POLITICO” – UN ITALIANO SU DUE È CONTRARIO ALLA REVOCA DEL 41-BIS PER L’ANARCHICO COSPITO, PER MOLTI SAREBBE UN PERICOLOSO PRECEDENTE - SOLO IL 22% DEGLI ITALIANI È D’ACCORDO ALL’INTERVENTO DI QUEL PREZZEMOLONE DI ZELENSKY A SANREMO, IL 42% DEGLI ITALIANI CREDE CHE IL PRESIDENTE UCRAINO “SIA UNA PERSONA CONTROVERSA”…

Da “Termometro politico”

ironie caso cospito

Quasi un italiano su due è contrario alla revoca del 41bis per il leader anarchico Alfredo Cospito. Revocarlo significherebbe per il 29,4% un cedimento verso gli anarchici e un pericoloso precedente per altri casi simili. Il 31,3% ritiene invece che ad esprimersi sulla vicenda dovrebbero essere solo i giudici. Il 12,4% è a favore della revoca ma solo nel caso di Cospito. Infine solo il 3,7% vorrebbe un'eliminazione totale del 41bis. È quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 31 gennaio e il 2 febbraio 2023.

SERRACCHIANI VERINI ORLANDO VISITANO COSPITO IN CARCERE

Caso Cospito a parte, la maggioranza degli intervistati giudica favorevolmente il 41bis: per il 47,6% è uno strumento molto utile nella lotta alla criminalità organizzata, e crede che debba rimanere in vigore nella forma attuale mentre il 25,4% vorrebbe che questa forma di detenzione venisse allargata per combattere efficacemente la criminalità. Un ulteriore 20,1% è a favore ma solo se limitato a casi molto gravi di capi mafia o terroristi, responsabili di stragi. Una sparuta minoranza ne vorrebbe l'abolizione considerandolo una forma di tortura che rinnega il ruolo riabilitativo del carcere. […]

VOLODYMYR ZELENSKY

Sull'intervento del presidente ucraino al Festival di Sanremo sono più i no che i sì. Il 42% boccia questa iniziativa perché considera Zelensky "una persona controversa che non trasmetterebbe un messaggio positivo, ma di guerra e violenza". Un ulteriore 31,1%, pur sostenendo l'Ucraina contro l'invasione russa, dice no perché, a suo dire, la partecipazione al Festival "banalizzerebbe la lotta del popolo ucraino, sarebbe fuori luogo". Favorevole al suo intervento è invece il 22% degli intervistati. […]

MEME SU ZELENSKY A SANREMO BY CARLI