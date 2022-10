LA TERZA GUERRA MONDIALE SI AVVICINA – PUTIN PARLA DELL’ESPLOSIONE DEL PONTE DI CRIMEA: “GLI AUTORI SONO I SERVIZI SPECIALI DELL’UCRAINA. È UN ATTO DI TERRORISMO MIRATO A DISTRUGGERE LE NOSTRE INFRASTRUTTURE CIVILI CRITICHE” – IL PRESIDENTE DEL COMITATO INVESTIGATIVO: “COINVOLTI STRANIERI” – BIDEN E SCHOLZ SI SENTONO AL TELEFONO: “CONSEGUENZE GRAVI PER MOSCA SE USA L’ATOMICA, I SUOI GESTI MINACCIOSI SONO IRRESPONSABILI”

Putin, servizi Kiev dietro esplosione ponte, è terrorismo

VLADIMIR PUTIN

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che gli autori dell'esplosione del ponte di Crimea sono "i servizi speciali dell'Ucraina", che hanno commesso "un atto di terrorismo". Lo riporta Ria Novosti.

"I servizi speciali ucraini hanno ordinato, architettato e realizzato l'attacco al ponte di Crimea", ha dichiarato Putin durante un incontro con il capo del Comitato investigativo russo, Alexander Bastrykin. "Non c'è alcun dubbio, si tratta di un atto terroristico mirato a distruggere le infrastrutture civili critiche della Federazione Russa", ha aggiunto.

esplosione ponte kerch crimea vista dal satellite

Mosca, russi e stranieri coinvolti nell'attacco al ponte

(ANSA) - "Cittadini russi e stranieri sono coinvolti nell'attacco terroristico sul ponte di Crimea e hanno assistito alla preparazione dell'attacco terroristico". Lo afferma il presidente del comitato investigativo, Alexander Bastrykin, che ha incontrato in serata il presidente russo Vladimir Putin.

Biden-Scholz, conseguenze gravi per Mosca se usa l'atomica

olaf scholz joe biden

(ANSA) - Il presidente degli Usa, Joe Biden, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in una telefonata avuta oggi, hanno criticato i recenti "gesti minacciosi" sul fronte nucleare da parte di Vladimir Putin, giudicandoli "irresponsabili", e "sono stati concordi sul fatto che un passo del genere provocherebbe conseguenze straordinariamente gravose per la Russia". È quello che si legge in una nota, diramata dalla cancelleria a Berlino. (ANSA).

ucraini felici per l esplosione del ponte di kerch in crimea. ucraini felici per l esplosione del ponte di kerch in crimea. 2 il ponte di kerch distrutto dopo l esplosione esplosione ponte kerch crimea esplosione ponte kerch crimea