18 mar 2021 13:35

LA TERZA ONDATA È PEGGIO DELLA PRIMA – L’ALLARME DELL’OMS CHE FA CAPIRE CHE L’EMERGENZA VIRUS NON È FINITA MANCO PER NIENTE: “IL NUMERO DI PERSONE CHE MUOIONO A CAUSA DEL COVID-19 IN EUROPA È PIÙ ALTO ORA RISPETTO ALLO SCORSO ANNO IN QUESTO PERIODO” – “I NUOVI DECESSI LA SCORSA SETTIMANA HANNO SUPERATO I 900MILA”