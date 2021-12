DALLA TESLA ALLA TESTA - ELON MUSK HA ANNUNCIATO CHE NEURALINK, LA SOCIETA' DI NEUROTECNOLOGIE CHE HA COFONDATO, SARA' PRONTA A SPERIMENTARE I SUOI CHIP SUL CERVELLO DEGLI UOMINI NEL 2022 - "NEURALINK STA FUNZIONANDO BENE NELLE SCIMMIE. SARANNO IMPIANTATI SU PERSONE CON GRAVI LESIONI DEL MIDOLLO SPINARE, COME I TETRAPLEGICI"...

Dagotraduzione da Business Insider

ELON MUSK NEURALINK

Elon Musk ha detto che Neuralink, la sua società di neurotecnologie, spera di iniziare a impiantare i suoi microchip negli esseri umani il prossimo anno.

Neuralink, cofondato da Musk nel 2016, sta sviluppando un chip che verrebbe impiantato nel cervello delle persone per registrare e stimolare l'attività cerebrale. È destinato ad avere applicazioni mediche come il trattamento di gravi lesioni del midollo spinale e disturbi neurologici.

NEURALINK 2

Lunedì, durante un'intervista in live streaming al CEO Council Summit del Wall Street Journal, a Musk è stato chiesto cosa prevedesse di fare Neuralink nel 2022.

Musk ha detto: «Neuralink sta funzionando bene nelle scimmie e in realtà stiamo facendo solo molti test e stiamo solo confermando che è molto sicuro e affidabile e che il dispositivo Neuralink può essere rimosso in sicurezza».

Ha aggiunto: «Speriamo che sia così anche per i primi esseri umani - che saranno persone con gravi lesioni del midollo spinale come i tetraplegici - il prossimo anno, in attesa dell'approvazione della FDA». Musk ha affermato che «gli standard di Neuralink per l'impianto del dispositivo sono sostanzialmente superiori a quelli richiesti dalla FDA».

NEURALINK 3

Musk ha ribadito la timeline del 2022 in un post su Twitter. «I progressi accelereranno quando avremo dispositivi negli esseri umani (difficile avere conversazioni sfumate con le scimmie) il prossimo anno», ha detto.

A febbraio Musk aveva previsto di iniziare a impiantare i suoi chip nelle persone entro la fine del 2021. Nel 2019, aveva affermato che Neuralink sperava di iniziare i test sull'uomo entro la fine del 2020.

