18 gen 2022 15:00

IL TESORO DI PRINCE - A CINQUE ANNI DALLA MORTE, L’EREDITÀ DEL CANTANTE SCOMPARSO PER OVERDOSE ACCIDENTALE DA FENTANYL È STATA VALUTATA 156,4 MILIONI DI DOLLARI, QUASI IL DOPPIO DELLA STIMA PRECEDENTE – IL CANTANTE NON AVEVA LASCIATO UN TESTAMENTO E LA CIFRA È STATA CONCORDATA DAGLI AMMINISTRATORI DELLA COMERICA BANK AND TRUST CON I SUOI EREDI E L'AGENZIA FEDERALE DELLE IMPOSTE – LA DISTRIBUZIONE DEI FONDI DOVREBBE COMINCIARE A FEBBRAIO, MA I TRE EREDI (I TRE FRATELLI MAGGIORI) SPERANO DI MONETIZZARE ULTERIORMENTE TRAMITE LA VENDITA DEL CATALOGO…