All’età di 41 anni, Roger Federer rimane il tennista più pagato al mondo, con un patrimonio di 450 milioni di dollari. Il campione che ha annunciato il suo ritiro, ha guadagnato nell’ultimo anno circa 90 milioni di dollari, quasi tutti da sponsorizzazioni. Le vittorie sono valse a Federer 130,6 milioni di dollari di montepremi. Una cifra che lo colloca al terzo posto nella storia del tennis, alle spalle dei suoi due più grandi rivali: Novak Djokovic (159 milioni) e Rafael Nadal (131,6).

I guadagni con gli sponsor

Ma per quel che riguarda i guadagni da sponsor non conosce rivali. Il contratto più ricco è quello da 300 milioni di dollari sottoscritto nel 2018 con Uniqlo, azienda giapponese di abbigliamento. Oltre a Uniqlo, a farsi rappresentare da Federer ci sono anche Rolex, Mercedes-Benz, Gilette, Credit Suisse, Moët et Chandon, Wilson, Jura, Netjets, Lindt, Barilla, Rimowa e Sunrise.

Le ville di Federer

In Svizzera, sul Lago di Zurigo, a Wollerau, aveva una villa di 500 metri quadrati sviluppata su tre piani con piscina, palestra, Spa e parcheggio sotterraneo, che ha venduto nel 2018. Nel 2021 ha ottenuto dalla città di Rapperswil-Jona il permesso per costruire un’altra mega-villa fronte lago. Un’altra delle sue proprietà si trova a Valbella, vicino a Lenzerheide, nel cantone di Graubunden.

Lo chalet, pensato inizialmente come casa per le vacanze, comprende vari edifici, più un campo da tennis e una piscina coperta. A questo si aggiunge il buen retiro di Dubai, dove Federer e famiglia passano buona parte dell’inverno. Si tratta di un enorme attico all’interno del complesso di lusso La Reve, con un terrazzo di 80 metri quadrati da cui può godere di una splendida vista non solo dell’oceano ma anche di due delle principali attrattive di Dubai, vale a dire il grattacielo Burj Al Arab e l’isola artificiale di Palm Jume.

federer e l'azienda di scarpe on 1

L’investimento in «On»

Il principale investimento di Federer è la sua quota dell’azienda svizzera On, che produce scarpe sportive. Nel 2019, Federer era entrato come ambasciatore del marchio di scarpe fondato nel 2010 dall’ex atleta professionista Olivier Bernhard (a cui si sono uniti gli amici David Allemann e Caspar Coppetti), investendo poco meno del 3% del volume azionario. Un investimento che quest’anno gli ha fatto perdere circa 200 milioni.

