1 - SANNA MARIN, LE AMICHE, IL BACIO E IL TOPLESS: VIDEO AL PARTY, SCENE "NON APPROPRIATE"

Da www.liberoquotidiano.it

le amiche di sanna marin in topless

Nel caso dei video privati di Sanna Marin emergono nuovi imbarazzanti dettagli.

La premier finlandese è sì risultata negativa al test anti-droga a cui si è sottoposta volontariamente per allontanare le accuse degli oppositori politici, ma resta un grosso problema di immagine: nella sua casa, al di là di balletti sexy e clima effervescente, c'era anche qualche amica un po' troppo su di giri.

Nella residenza di Helsinki della Marin, al party privato (in un weekend, sottolineano gli avversari, di piena operatività di governo), c'erano anche due amiche influencer che hanno avuto la bella idea di farsi scattare una foto in topless, mentre si baciano.

sanna marin

Maglietta alzata, seno esposto e coperto da un allusivo cartello "Finland". E la stessa leader che ha contribuito a portare la Finlandia nella Nato, generando una ulteriore crisi internazionale, non può che riconoscere che "in effetti l'immagine non è appropriata".

"Abbiamo fatto la sauna, nuotato e passato del tempo insieme - è la ricostruzione della premier finlandese -, ma per il resto non è successo nulla di straordinario durante l'incontro. La festa avrebbe avuto luogo subito dopo il festival musicale Ruisrock a cui la Marin ha partecipato in pantaloncini corti. Troppo, secondo i più severi censori. Secondo i media finlandesi, le due donne ospiti della premier si sono fotografate nei bagni del piano inferiore, quelli appunto degli invitati.

2 - SANNA MARIN, NUOVO «SCANDALO»: «MI SCUSO PER LA FOTO DELLE OSPITI IN TOPLESS»

Greta Privitera per www.corriere.it

SANNA MARIN

Non c’è giorno che passi senza che Sanna Marin, 36 anni, non si debba scusare o giustificare per qualcosa. I pantaloncini corti al concerto rock, il party troppo party con gli amici che l’ha portata a dover presentare (volontariamente) un test antidroga risultato negativo, e ora il topless, non suo, ma comunque topless.

Il nuovo «scandalo» made in Finlandia nasce da una foto scattata nella residenza di Helsinki. Uno scatto che nelle ultime 24 ore sta circolando moltissimo sui social. La scena incriminata è questa: si vedono due ragazze bionde — due influencer — con la maglietta alzata che si coprono il seno con un cartello con su scritto «Finland» e che si danno un bacio.

«In effetti l’immagine non è appropriata», ha commentato una delle più giovani prime ministre del mondo, aggiungendo che quella foto non avrebbe nemmeno dovuto essere scattata: «Abbiamo fatto la sauna, nuotato e passato del tempo insieme, ma per il resto non è successo nulla di straordinario durante l’incontro».

sanna marin balla con sabina sarkka

Sempre Marin ha fatto sapere che la festa a casa sua è avvenuta dopo il festival musicale Ruisrock (quello dei pantaloncini troppo corti), a luglio. I media finlandesi scrivono che le due donne ospiti si sono fotografate nei bagni del piano inferiore, quelli dedicati agli invitati.

Sono momenti faticosi questi per la prima ministra che da giorni schiva accuse sulla sua vita giudicata da alcuni poco consona al ruolo politico e da altri (molte donne che la sostengono) una normale vita di una giovane al potere.

Sta di fatto che, a torto o a ragione, si trova a dover spiegare come balla mentre la Finlandia ha appena ricevuto il suo «sì» dalla Nato, o mentre, accanto ad altri Paesi europei, anche lei chiede di negare i visti turistici ai cittadini russi (anche qui, a torto o a ragione).

Ma la sua vita personale ha preso il sopravvento. Si aspetta, ansiosi, di vedere la prossima mossa della bella premier, l’enfant prodige diventata prima ministra nel 2019, a 34 anni, che fino a ieri ha ammaliato l’Europa e che oggi si trova a difendersi da parole come quelle della vice Annika Saarikko. Secondo la Saarikko, lo stile di vita trasmesso dalla foto non corrisponde all’esperienza di molti finlandesi alle prese con una crisi del costo della vita.

SANNA MARIN BALLA AVVINGHIATA A UNO SCONOSCIUTO IN UN CLUB DI HELSINKI

amici di sanna marin nella residenza del primo ministro a helsinki

Non sappiamo come abbia risposto Marin a questo commento, ma riportiamo quello che ha detto qualche giorno fa: «Spero che nel 2022 si possa accettare che anche una persona che prende le decisioni per un Paese possa ballare, cantare e andare alle feste».

sabina sarkka 8 sabina sarkka 10 sabina sarkka 11 sabina sarkka 13 sabina sarkka 12 sabina sarkka 5 sabina sarkka 7 sabina sarkka 6 sabina sarkka 2 sabina sarkka 3 sabina sarkka 1 sabina sarkka sabina sarkka 9

sanna marin balla con sabina sarkka sanna marin scatenata a un party con gli amici 3 olavi uusivirta il cantante che ballava con sanna marin in discoteca sanna marin scatenata a un party con gli amici 10 mario draghi saluta sanna marin al consiglio europeo sanna marin scatenata a un party con gli amici 1 SANNA MARIN AL FLOW FESTIVAL DI HELSINKI SANNA MARIN AL FLOW FESTIVAL DI HELSINKI sanna marin scatenata a un party con gli amici 8 sanna marin scatenata a un party con gli amici 9 sanna marin scatenata a un party con gli amici 19 sanna marin scatenata a un party con gli amici 13 sanna marin scatenata a un party con gli amici 11 sanna marin scatenata a un party con gli amici 18 sanna marin scatenata a un party con gli amici 12 sanna marin scatenata a un party con gli amici 16 sanna marin scatenata a un party con gli amici 17 sanna marin scatenata a un party con gli amici 2 sanna marin scatenata a un party con gli amici 15 sanna marin scatenata a un party con gli amici 6 sanna marin scatenata a un party con gli amici 14 sanna marin scatenata a un party con gli amici 7 sanna marin scatenata a un party con gli amici 4 sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 6 residenza del primo ministro a helsinki residenza del primo ministro a helsinki 1 sanna marin scatenata a un party con gli amici 5 SANNA MARIN SI DIFENDE DOPO IL VIDEO IN CUI BALLA SANNA MARIN SI DIFENDE DOPO IL VIDEO IN CUI BALLA SANNA MARIN MEME SANNA MARIN MEME SANNA MARIN MEME sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 4 sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 3 sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 5 sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 1 sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 2 SANNA MARIN ACCERCHIATA DA UOMINI sanna marin in discoteca sanna marin avvinghiata a un uomo in un club di helsinki sabina sarkka conferenza stampa di sanna marin sanna marin avvinghiata a un uomo in un club di helsinki sanna marin avvinghiata a un uomo in un club di helsinki 2 sanna marin con il marito markus raikkonen sanna marin lgbt friendly sanna marin