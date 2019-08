TEXAS A MANO ARMATA – SPARATORIA IN UN CENTRO COMMERCIALE DI EL PASO: NON SI HANNO NOTIZIE PRECISE SULLE VITTIME, MA CI SONO MORTI E ALMENO 18 PERSONE SAREBBERO STATE COLPITE – È INTERVENUTA L’FBI E UNA TESTIMONE HA DETTO DI AVER VISTO UN UOMO CON UNA MAGLIETTA NERA MIRARE ALLE PERSONE E SPARARE – TRE SOSPETTATI FERMATI DALLA POLIZIA - VIDEO

Da www.agi.it

È di diversi morti il bilancio della sparatoria avvenuta nel centro commerciale Vista Mall a El Paso, in Texas. Almeno tre sospettati sono stati fermati della polizia, spiega il sindaco della città texana. La polizia di El Paso ha invitato la cittadinanza a restare lontana dall'area del supermercato. La situazione è ancora in evoluzione e non si hanno ancora notizie precise sul bilancio delle vittime. In precedenza si era parlato di almeno 18 persone colpite.

Gli agenti dell'Fbi stanno collaborando all'operazione. Un testimone ha raccontato a Fox News di aver visto la propria madre colpita a morte. Vanessa Saenz, una testimone, ha dichiarato a Fox News di aver udito diversi colpi e aver visto un uomo con una maglietta nera sparare all'esterno del centro commerciale prima di entrare dentro un supermercato Walmart. "Stava puntando alle persone e sparando", ha dichiarato.

Un altro testimone ha dichiarato alla Cbs di aver sentito almeno 10 colpi di pistola mentre stava entrando da Walmart e di aver visto almeno una persona, una donna anziana, cadere a terra, non si sa se ferita o meno. Altri testimoni parlano di almeno sei persone trasportate in ospedale ma le loro condizioni non sono ancora note.

Le forze dell'ordine stanno "conducendo una ricerca in un'area molto vasta", si legge sul profilo Twitter della polizia di El Paso, che sta pattugliando l'area con elicotteri. La Cnn racconta di persone in fuga che si stanno rifugiando nei negozi vicini.

Tre dipendenti di Walmart si sono rifugiati in un ristorante di pesce nell'area, ha dichiarato alla Cnn il responsabile dell'esercizio, Oscar Collazo, secondo il quale le donne sono apparse "scosse" ma non ferite. "Non abbiamo mai pensato che qualcosa del genere potesse accadere così vicino a noi", ha detto Collazo, "lo vedi sempre al telegiornale ma non pensi ti possa accadere finché non succede". Il ristorante è uno dei tre esercizi che risultavano chiusi dopo l'inizio della sparatoria insieme a Hooters e Red Lobster.

La sparatoria è la terza registrata questa settimana negli Stati Uniti quella avvenuta in un negozio Walmart a Southaven, Missisippi, dove morirono due dipendenti del supermercato e l'attacco, attribuito a un suprematista italo-iraniano, al Festival dell'Aglio di San José in California

