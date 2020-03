9 mar 2020 15:01

THE SHOW MUST GO ON – IN RUSSIA UNA CANTANTE CADE DAL PALCO, MA CONTINUA L’ESIBIZIONE DALLA BUCA DELL’ORCHESTRA NONOSTANTE UNA FRATTURA AL PIEDE – UN MUSICISTA VA IN SUO SOCCORSO, LA ISSANO PER FARLA VEDERE AL PUBBLICO E LEI INCASSA UN FRAGOROSO APPLAUSO – MA I PIÙ MALIGNI PENSANO CHE… - VIDEO