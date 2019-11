THIS DRUG FOR AFRICA – I SIGNORI DELLA DROGA HANNO SCOPERTO IL CONTINENTE NERO! I CARICHI DI STUPEFACENTI PASSANO DAGLI STATI POVERISSIMI DELL’AFRICA OCCIDENTALE E POI ARRIVANO IN EUROPA – IL MAXI SEQUESTRO IN GUINEA BISSAU: DIETRO UN FALSO MURO DI UN BUNGALOW SONO STATE TROVATE QUASI DUE TONNELLATE DI COCAINA. OGNI ANNO NEL PAESE TRANSITA UNA QUANTITA DI “NEVE” CHE VALE PIÙ DEL PIL – VIDEO

Alice Mattei per “Business Insider Italia”

E alla fine le rotte della droga sono arrivate anche in Africa. Denunciarlo, anche se è cosa nota da tempo, è l’Economist, che riporta come da qui, e in particolare, da stati poverissimi come la Guinea Bissau, che i signori della droga hanno preso a far passare la loro merce, diretta all’Europa. Per avere una dimensione del fenomeno, il giornale cita un enorme sequestro di droga avvenuto lo scorso primo settembre: in un modesto bungalow fuori dalla città di Canchungo in Guinea-Bissau, nascosta dietro un muro falso, la polizia giudiziaria bissau-guineana ha trovato 1.660 kg di cocainaIn altre due case vicine, ha trovato altri 250 kg di droghe.

Le indagini hanno portato all’arresto di una dozzina di persone, tra cui tre colombiani e un messicano, e hanno sequestrato 18 auto e un motoscafo. Le droghe erano destinate al Mali e all’Europa. Per la maggior parte degli osservatori la sorpresa non è stata che una grande spedizione di droghe stava attraversando il paese, ma che la polizia l’ha fermato.

In Guinea-Bissau, un piccolo e povero stato africano ad ovest di appena 1,9 milioni di persone, in cui oltre il 90% delle esportazioni formali sono anacardi, cocaina il contrabbando è stato un enorme business almeno dal 2005. Si stima che ogni anno a Bissau, la capitale, transitino almeno dieci tonnellate di cocaina. Il che significa, a prezzi di strada, più del PIL dell’intero paese.

