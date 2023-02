12 feb 2023 13:00

THIS IS AMERICA: UN REATO SI PUNISCE COL PIOMBO –UN 12ENNE RUBA UN’AUTO E VIENE UCCISO DAL PROPRIETARIO MA L’UOMO NON VIENE ARRESTATO – È SUCCESSO A DENVER: LA VITTIMA, ELIAS ARMSTRONG, FACEVA PARTE DI UN GRUPPO DI RAGAZZI CHE AVEVA COLLABORATO PER RUBARE LA MACCHINA - QUANDO IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO LI HA RINTRACCIATI, HA ESTRATTO LA PISTOLA E HA SPARATO SENZA PENSARCI DUE VOLTE...