THIS IS (NOT) AMERICA – LA PROTESTA PER LA MORTE DI GEORGE FLOYD SI ESPANDE A MACCHIA D’OLIO: ALMENO 140 LE CITTÀ IN CUI SONO SCOPPIATE MANIFESTAZIONI DEGENERATE IN GUERRIGLIA, IN 42 CITTÀ È SCATTATO IL COPRIFUOCO E SI CONTANO DUE MORTI IN IOWA E UNO IN KENTUCKY - OLTRE 4.100 GLI ARRESTI NEL FINE SETTIMANA CHE HANNO COSTRETTO IL FIGLIO DI FLOYD A FARE UN APPELLO: "LA VIOLENZA NON SERVIRÀ" - E MICHAEL JORDAN TWITTA: "TRISTE E ARRABBIATO"

DA Minneapolis fino al resto degli Stati Uniti: la protesta per la morte di George Floyd si allarga. Negli Usa sono almeno 140 le città in cui sono scoppiate le manifestazioni da mercoledì, 42 le città dove è scattato il coprifuoco più tutte quelle dell'Arizona. Circa 5 mila membri della Guardia Nazionale sono stati schierati in 15 Stati e a Washington DC, con altri duemila pronti a intervenire.

A Davenport in Iowa due persone state uccise durante una sparatoria. Un morto anche a Louisville in Kentucky dove ieri gli scontri in mezzo alla folla erano stati fermati da un abbraccio. Una donna afroamericana e un poliziotto in tenuta antisommossa, erano rimasti stretti per quasi un minuto.

A Birmingham, in Alabama, i manifestanti hanno demolito il monumento di un confederato a Linn Park.

A Boston, è stato dato alle fiamme un suv della polizia vicino al palazzo del governo. A Philadelphia, gli agenti in tenuta antisommossa hanno usato spray al peperoncino. Anche qui è scattato il coprifuoco. A New York, i manifestanti hanno marciato attraverso i ponti di Brooklyn e Williamsburg paralizzando il traffico.

Il caos è scoppiato a Union Square dove sono stati incendiati bidoni della spazzatura. Sempre a New York un agente di polizia ha puntato una pistola contro i manifestanti a Lower Manhattan, come si vede dal video di 12 secondo pubblicato alle 22 locali su Twitter del reporter di Gothamist Jake Offenhartz.

A Washington sono una cinquantina gli agenti dei servizi segreti feriti nel corso degli scontri nella notte fra domenica e lunedì vicino alla Casa Bianca e che li hanno spinti a trasferire Donald Trump nel bunker sotterraneo. Diversi monumenti di Washington sono stati sfregiati con scritte anche al National Mall.

Un morto in Kentucky, due in Iowa

In Iowa due persone stono rimaste uccise in una sparatoria, un altro uomo è stato ucciso quando la polizia e la Guardia Nazionale hanno aperto il fuoco a Louisville in uno scontro violento in un parcheggio con le forze dell'ordine intorno a mezzanotte, dove si era radunata una grande folla. Secondo Conrad un primo sparo è partito dai manifestanti contro gli agenti. Sia la Guardia Nazionale che la polizia di Louisville hanno quindi risposto al fuoco. Un altro caso che infiammerà ulteriormente le tensioni a Louisville, dove i manifestanti chiedono giustizia anche per la morte di Taylor, una ragazza di 26 anni afroamericana, disarmata e uccisa il 13 marzo.

Il tweet di Michael Jordan: "Molto arrabbiato"

Non si è mai esposto pubblicamente. L'ex campione dell'Nba Michael Jordan stavolta però ha rilasciato una dichiarazione sulla morte di Floyd, condannando il "razzismo radicato" negli Stati Uniti. "Sono profondamente rattristato, addolorato e molto arrabbiato", ha scritto Jordan in una dichiarazione pubblicata dai Charlotte Hornets, la squadra Nba che possiede. "Sono con chi sta protestando contro il razzismo radicato e la violenza nei confronti delle persone di colore nel nostro Paese. Ne abbiamo avuto abbastanza"

Il più grande giocatore di basket di tutti i tempi ha dichiarato che gli americani dovranno lavorare insieme per trovare le risposte ai problemi del Paese. "Dobbiamo ascoltarci a vicenda, mostrare compassione ed empatia e non dare mai le spalle a una brutalità insensata", ha scritto. "Il mio cuore va alla famiglia di George Floyd e agli innumerevoli altri le cui vite sono state brutalmente e insensatamente interrotte da atti di razzismo e ingiustizia".

Il figlio di Floyd: "Altra violenza non servirà a niente"

Quincy Mason Floyd domenica ha partecipato a una protesta a Bryan, in Texas, secondo la Kbtx. Era un bambino di quattro o cinque anni l'ultima volta che ha visto suo padre: "Sono davvero emozionato per tutto questo. Tutti escono e gli dimostrano affetto - ha detto - Sono davvero commosso". Quincy Mason e la sorella, Connie Mason, che hanno partecipato alle manifestazioni di ieri a Bryan, hanno fatto appello ai manifestanti in tutto il Paese a evitare la violenza. "Non risolverà nulla", ha detto il figlio di George Floyd, che insieme ai fratelli vive a Bryan, dove si sono trasferiti con la madre più di 15 anni fa.

Capo polizia si toglie il cappello per il fratello

Il fratello di George Floyd, Philonise, attraverso una reporter, ha chiesto al capo della polizia, Medaria Arradondo, se riteneva giusto che anche gli altri tre agenti presenti all'arresto fossero colpevoli. L'ufficiale ha risposto che li "riteneva complici" allo stesso livello di Derek Chauvin. Il fratello ha approvato la risposta. Il capo della polizia, prima di rispondere alla domanda, si è tolto il cappello in segno di rispetto per la vittima, esprimendo il suo "profondo dolore" verso la famiglia. Nel riprendere il collegamento, con la voce rotta, la giornalista ha sottolineato il tributo del poliziotto, mentre il fratello di Floyd è scoppiato a piangere.

Ex agente Chauvin atteso in tribunale

L'ex agente di polizia Derek Chauvin, ripreso nel video mentre ferma con un ginocchio Floyd impedendogli di respirare apparirà oggi in tribunale per rispondere alle accuse di omicidio. L'udienza è prevista alle 14 ora locale, le 20 in Italia. Chauvin, 44 anni, è stato incriminato di omicidio di terzo grado e di omicidio colposo di secondo grado

Sesta notte, oltre 4 mila arresti nel fine settimana

La polizia ha arrestato circa 4.100 persone solo nelle città degli Stati Uniti durante il fine settimana, secondo l'Associated Press. Almeno cinque persone sono state uccise a causa della violenza divampata durante le manifestazioni in alcune parti del Paese: da Detroit a Indianapolis, a Omaha, dove è stato ucciso un manifestante afroamericano di 22 anni. Anche due agenti di polizia di Atlanta sono stati licenziati dopo esserse apparsi in un video che li mostra usare una forza eccessiva durante le proteste del fine settimana, dando ordini e trascinando due studenti del college fuori da una macchina

Arrestati o colpiti giornalisti che coprono le proteste

I giornalisti americani continuano a essere presi di mira dalla polizia. Vengono arrestati, colpiti da proiettili di gomma e gas lacrimogeni mentre coprono le proteste. Non importa se hanno al collo, visibile, le credenziali stampa. Un reporter del Los Angeles Times, Adolfo Guzman-Lopez, ha mostrato le foto del proiettile di gomma su Twitter. A Washington, è stato colpito il corrispondente di MSNBC, Garrett Haake.

