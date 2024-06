THOMAS CHRISTOPHER LUCIANI, IL 17ENNE ACCOLTELLATO A MORTE A PESCARA PER UN DEBITO DI DROGA DI 250 EURO, E' STATO COLPITO A TRADIMENTO E CON FEROCIA - L'AVVOCATO DI UNO DEI RAGAZZI ACCUSATI DELL'OMICIDIO VUOLE EVITARE IL CARCERE AL SUO ASSISTITO PUNTANDO SULLA SUA DIPENDENZA DA CANNABINOIDI E DA PSICOFARMACI - LE DICHIARAZIONI DEI TESTIMONI INCHIODANO I DUE KILLER: I LEGALI POTREBBERO TENTARE DI RESPINGERE LA LORO VALIDITÀ PUNTANDO SUL FATTO CHE...

Thomas Christopher Luciani

Estratto dell'articolo di Ilaria Sacchettoni per il “Corriere della Sera”

La crudeltà, descritta dal giudice (Roberto Ferrari) nel documento di convalida del fermo per Flavio e Luca (nomi di fantasia), trova una conferma significativa nei primi risultati dell’autopsia: Christopher Thomas Luciani è stato colpito a tradimento con un feroce blitz. Nessun taglio alle mani, nessuno alle braccia. Il sedicenne non ha avuto la possibilità di reagire di fronte alla volontà omicida dei due amici. […]

L’area polmoni è massacrata da dieci colpi inferti da un’unica mano e mortali. Il ragazzo se n’è andato senza quasi fiatare, a malapena rendendosi conto di quel che accadeva. Quasi giustiziato per poco più di 200 euro di debito.

LA RICOSTRUZIONE DELL OMICIDIO DI THOMAS LUCIANI A PESCARA

LE STRATEGIE

[…] L’avvocato di Flavio, Roberto Mariani, è al lavoro per trovare un’alternativa alla detenzione nel carcere minorile di Bari. La difesa è ancora «allo stato embrionale», dice il penalista, che però, nel frattempo, ha preso l’iniziativa: ha chiesto alla famiglia di Flavio tutta la documentazione medica sullo stato di salute del giovane. L’avvocato Mariani lavora a una via d’uscita dal carcere ed ecco che le dipendenze di Flavio da cannabinoidi e (così è stato detto) anche da psicofarmaci potrebbero consentire una via d’uscita.

LA RICOSTRUZIONE DELL OMICIDIO DI THOMAS LUCIANI A PESCARA

Mariani come il suo collega Marco Di Giulio (difensore del presunto complice Luca) hanno al momento un grosso problema. Il loro rovello sono le dichiarazioni rese dal teste chiave, il figlio del colonnello dei carabinieri che chiameremo Pietro, che ha finito per denunciare gli avvenimenti, sull’onda di un crollo emotivo dopo aver visto il ragazzo morto. […] Il giovane è scosso per aver visto la morte a distanza ravvicinata. Basterà questo a inficiare la sua testimonianza? Certamente un tentativo verrà fatto.

il selfie di uno dei minorenni che ha ucciso Thomas Luciani

I TESTIMONI

Altri però hanno finito per confermare le sue parole. È il caso di Valerio (altro nome di fantasia a tutela del minore) il quale aggrava la posizione del complice di Flavio, confermando l’idea che possedesse una pistola: «So che Luca aveva una pistola che penso fosse scarica». Anche nella sua deposizione quella «mancanza di empatia» di cui parlano gli investigatori. Basti pensare che un istante dopo la notizia della morte di Thomas decide di andare a fare il bagno. […]

striscioni per thomas christopher luciani fuori dal parco dove e stato ucciso

L’arma da sub è stata lanciata verso gli scogli e difficilmente potrà essere recuperata a meno di un colpo di fortuna. Ma la tipologia delle ferite riscontrate sul corpo di Thomas può ancora dire molto rispetto alla versione del superteste Pietro. Il medico legale, Cristian D’Ovidio, ha chiesto almeno 60 giorni. Ed è chiaro che da questo dipenderà il futuro di Luca. Questi viene descritto dal suo avvocato in uno stato confusionale, inconsapevole di ciò che ha fatto, quasi muto riguardo alla ricostruzione dell’episodio e incoerente nella narrazione. […]

