28 feb 2022 15:09

TI AFFONDO FIGLIO DI MIGN-YACHT! – UN MARINAIO UCRAINO È STATO ARRESTATO A MAIORCA PER AVER AFFONDATO PARZIALMENTE LA MEGA BARCA DELL’OLIGARCA RUSSO ALEXANDER MIKHEEV - L’UOMO HA PRESO DI MIRA IL LADY ANASTASIA DEL VALORE DI 7 MILIONI DI EURO, MA NON È RIUSCITO A COMPLETARE LA SUA VENDETTA ED È STATO BLOCCATO: “IL PROPRIETARIO DELLO YACHT HA FORNITO I MISSILI PER DISTRUGGERE EDIFICI CIVILI A KIEV, NON POTEVO RESTARE A GUARDARE…”