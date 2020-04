TI CONOSCO MASCHERINA! – NELLA SECONDA FASE DEL COVID-19 ANDARE IN GIRO CON LA MASCHERINA DIVENTERÀ QUASI UN OBBLIGO – PER CHI DEVE RECARSI A LAVORO O ANDARE A FARE LA SPESA BASTA USARE LE MASCHERINE CHIRURGICHE, MENTRE LE FFP2 E LE FFP3 SONO RISERVATE AL PERSONALE MEDICO – MA OCCHIO PERCHÉ LA MASCHERINA VA CAMBIATA OGNI 4 ORE QUINDI CI DOVREMMO PORTARE DIETRO LE SCORTE…

Valentina Arcovio per “la Stampa”

Gli esperti lo ripetono e non solo in Italia: nella seconda fase dell' emergenza, dovremo abituarci alle mascherine. La Commissione europea revoca dazi doganali e l' Iva sull' importazione di ventilatori, mascherine, test e altri dispositivi medici da paesi terzi.

Ma chi dovrà effettivamente indossarla?

Le mascherine andrebbero utilizzate da tutta la popolazione ogni volta che si esce di casa e quando in generale ci si trova a contatto con altre persone. Non avrà invece senso utilizzarle quando sarà possibile uscire per fare una passeggiata all' aria aperta da soli o quando si guida l' automobile senza nessun altro passeggero.

Quali tipi di mascherine bisogna indossare?

Considerata la difficoltà attuale nel reperire le mascherine, è bene scegliere quella giusta in base alle attività che si svolgono. La mascherina chirurgica, ad esempio, deve essere utilizzata quando si ha necessità di uscire di casa per fare la spesa, andare in farmacia, per situazioni di emergenza e per recarsi a lavoro.

pietro grasso al senato con la mascherina

La mascherina FFP3, invece, è necessaria per gli operatori sanitari che operano in aree di degenza a rischio. La mascherina FFP2 con valvola di esalazione è necessaria per i soccorritori e il personale del triage perché a contatto con persone potenzialmente contagiate. La mascherina FFP2 senza valvola è adatta a proteggere medici di medicina generale e guardia medica e deve essere inoltre indossata dalle forze dell' ordine.

Di quante mascherine avranno bisogno le famiglie italiane?

Dipende da quanti membri è composta la famiglia e dalle abitudini di ogni singolo individuo. Ad esempio, una persona che trascorre 10 ore fuori casa in ufficio e che ha a disposizione la classica mascherina chirurgica, oggi la più comune, ne avrà bisogno minimo di tre, da cambiare all' incirca dopo 4 ore. A una persona che, ad esempio, esce di casa una volta al giorno solo per fare la spesa ne occorrerà una soltanto.

Dove si acquistano?

In questo momento c' è una grave carenza di disponibilità, nonostante il governo e le regioni abbiano proceduto all' acquisto di grandi quantitativi anche all' estero. Si possono trovare solo in alcune farmacie, ma anche in alcune ferramenta. Si possono anche acquistare online. In ogni caso si spera che presto le scorte aumentino. Il costo di una mascherina può variare da pochi euro per quelle chirurgiche fino ad anche a diverse decine di euro per quelle dotate di filtri.

Le mascherine "fai da te" funzionano?

Nonostante i numerosi tutorial per mascherine "fai da te" sul web, è bene tenere presente che queste mascherine non possono offrire la stessa protezione di quelle "professionali". Anche quelle che rispettano la regola di base, cioè che coprono bocca e naso, è importante tenere presente che si tratta di semplici barriere meccaniche che agiscono quasi al pari di una sciarpa messa intorno alla bocca e al naso. Possono probabilmente bloccare gli schizzi più grossolani o evitare che i nostri starnuti finiscano addosso agli altri, ma hanno un' efficacia protettiva molto limitata.

Naomi all'aeroporto, guanti e mascherina

Qual è il modo corretto di indossare le mascherine?

Prima di mettere la mascherina bisogna lavarsi le mani con acqua e sapone o strofinarle con una soluzione alcolica. Poi bisogna indossarla prendendola dall' elastico, evitando di toccarla. Deve coprire naso e bocca.

Quando diventa umida, va sostituita con una nuova e non riutilizzata.

Qual è il modo corretto per toglierla?

È l' operazione più delicata e quella in cui si commettono più errori. Per toglierla vale la stessa regola che si deve seguire quando la si indossa e cioè prenderla dall' elastico ripiegandola su se stessa ed evitando di toccare la parte anteriore con le mani. Va buttata poi in un cestino coperto ed è importante lavarsi subito dopo le mani.

MASCHERINA A VALVOLA mascherina occhiali appannati 1 MASCHERINA CHIRURGICA MASCHERINA FFP1 O ANTIPOLVERE MASCHERINA FFP2 E FFP3 BARBARA PALOMBELLI MASCHERINA mascherina occhiali appannati 3