TI SEI MAI AFFIDATO A UN GRANDE GESTO PER RISOLVERE UN PROBLEMA SENTIMENTALE? NON C'E' NIENTE DI PIU' SBAGLIATO - TRACEY COX: "E' COME METTERE UN CEROTTO SU UN BRACCIO ROTTO" - LA SESSUOLOGA SPIEGA GLI ATTEGGIAMENTI APPARENTEMENTE INNOCUI CHE POSSONO METTERE A RISCHIO UNA RELAZIONE DI COPPIA - PER ESEMPIO NON RIDERE MAI DELLE BATTUTE DELL'ALTRO, OPPURE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Tracey Cox

Dire "ti amo". Sviluppare buone capacità di comunicazione. Fare sesso regolarmente. La maggior parte di noi ha un'idea generale di ciò che rende sana una relazione. Ma alcuni altri comportamenti non sono così sicuramente "buoni" o "cattivi".

Ecco sei cose che sembrano abbastanza innocenti ma possono intrufolarsi furtivamente e distruggere una relazione perfettamente buona.

Cosa potrebbe esserci di sbagliato nell'acquistare biglietti a sorpresa per Parigi per due, per esempio? Niente, a meno che tu non sia...

Affidarsi a grandi gesti per risolvere i problemi

Il tuo partner è un maniaco del lavoro. Ogni settimana promette che il prossimo fine settimana sarà “diverso”: non lavorerà per niente e dedicherà tutto il tempo a “farcela con te”. Solo che niente è diverso una volta che arriva il sabato: è ancora rannicchiato sul suo computer e tu vieni ignorato o abbandonato.

crisi coppia 1

I biglietti per Parigi arrivano dopo una lunga fila e ultimatum arrabbiati. La pausa di due giorni è una gioia e salva temporaneamente la relazione... ma tutto torna alla sua solita disfunzionalità nel momento in cui torni.

Se fai affidamento su un gesto grandioso per risolvere problemi di vecchia data, stai mettendo i cerotti sulle braccia rotte. Sono le piccole cose che rendono felici le coppie a lungo termine e devono essere fatte regolarmente e in modo coerente.

L'ormai famigerato studio Enduring Love (2014), ha seguito 5.000 persone in due anni per esplorare ciò che ha mantenuto le loro relazioni in carreggiata. Ha scoperto che i piccoli atti di gentilezza erano molto apprezzati: "preparare una tazza di tè" era individuato come un segno significativo di apprezzamento del partner.

crisi coppia 4

Fiori, cioccolatini e viaggi stravaganti verso destinazioni romantiche potrebbero essere piacevoli, ma non alimentano una relazione tanto quanto guardare la televisione insieme.

Non ridere delle battute del tuo partner

Condividere lo stesso senso dell'umorismo è fondamentale per godersi la vita con qualcuno: se non trovi le stesse cose divertenti, che speranza hai di superare i momenti difficili? Se non ridi delle stesse cose, le tue opinioni sul mondo sono drammaticamente diverse. La ricerca ci dice che l'opposto si attrae ma raramente resta insieme.

Altrettanto importante è che entrambi sappiate istintivamente quando non scherzare su qualcosa: non prendere sul serio qualcosa, quando è un argomento delicato per il vostro partner, è un'altra bandiera rossa che la vostra relazione è destinata a finire nei guai.

crisi coppia 2

Proteggi il tuo partner dai problemi

Un problema condiviso è un problema dimezzato, ma molte persone non parlano di problemi personali o lavorativi con il proprio partner.

«Non voglio preoccuparli» è uno dei motivi. Un altro è temere che il tuo partner ti veda diversamente se ammetti di non essere perfetto e di non poter risolvere tutto.

Gli uomini, in particolare, sono inclini a claudicare quando qualcosa li preoccupa. Il fatto è che percepiamo quando i nostri partner sono stressati o ansiosi, è impossibile nascondersi se si è vicini. Tutte le volte che chiedi "Stai bene?", la risposta è sempre "Tutto ok".

crisi coppia 3

Potresti pensare di risparmiare al tuo partner le preoccupazioni mantenendo i segreti, ma in realtà tutto ciò che fai è creare distanza e farlo sentire escluso; non ti fidi abbastanza di lui o lei per parlare di cose intime e non apprezzi la loro opinione per volere il loro contributo.

Trovare soluzioni insieme è ciò che ti lega: coltiva il sentimento "io e te contro il mondo" che tiene unite le coppie.

Non dici quello che vuoi

Le coppie che sono più felici sia della loro relazione che della vita sessuale hanno il coraggio di condividere il loro sé vero e reale.

crisi coppia 1

Significa rivelare cose di te che al tuo partner potrebbero non piacere di te (non sopporti tuo fratello e speri di non vederlo mai più) o che potrebbero interrompere i piani che hai già fatto (il pensiero di trasferirti in campagna per allevare la famiglia ti riempie di paura).

Nascondere i nostri veri desideri alla persona a noi più vicina significa che non potrà mai avvicinarsi più di tanto. Avere il coraggio di aprirsi veramente è la chiave per sbloccare "le verruche e tutto" l'amore. lo Lo stadio del nirvana in una relazione è quando il tuo partner ti vede chiaramente e ti ama ancora nonostante tutti i tuoi difetti. Non puoi raggiungerlo senza prima rivelare le tue "verruche".

Non abbastanza coccole

lite di coppia 2

Trascorrere anni accoccolati sul divano potrebbe non fare molto per la tua salute fisica, ma fa salire alle stelle la soddisfazione di coppia. Le coccole stimolano la produzione dell'ormone ossitocina, che è ciò che lega le coppie. Ci fa sentire al sicuro, amati e protetti - e anche più felici sessualmente.

Un'indagine su 70.000 persone in 24 paesi ha cercato di trovare ciò che costituisce un comportamento "normale" nelle coppie felici.

Lo studio ha rilevato che le coccole erano fortemente correlate alla soddisfazione di una coppia per la propria vita sessuale: il 96% delle persone che non si coccolano ha affermato di aver avuto una brutta vita sessuale.

Coppia sesso 2

Ciò corrisponde a ricerche precedenti che mostrano che meno una coppia si tocca fuori dal letto, meno felici sono dentro.

Muoversi attraverso la vita a velocità diverse

Ricordo di aver scoperto quanto la "velocità" influisca sulle relazioni quando stavo scrivendo il mio secondo libro. Sono rimasta sbalordita dal fatto che non se ne parli più – sicuramente ha spiegato perché alcune delle mie relazioni non hanno funzionato!

Ci sono cinque punti di connessione cruciali che creano o rompono una coppia: chimica (vi sembra giusto?), compatibilità (quanto avete in comune?), obiettivi comuni (quanti ne condividete?), tempismo (sei nella stessa fase della tua vita?) e il ritmo (ti stai muovendo alla stessa velocità attraverso la vita?).

I primi quattro sono logici e sono cose che la maggior parte di noi conosce. Il quinto punto è qualcosa a cui non avevo mai pensato: una mancata corrispondenza di ritmo fa sentire la relazione fuori equilibrio, ma spesso è difficile capire perché.

Coppia sesso

Sono una persona veloce: faccio le cose velocemente, multitasking, cammino e penso velocemente e voglio che le cose accadano ieri. Mettimi con una persona "fermati e annusa le rose ogni due passi" e i miei livelli di frustrazione salgono alle stelle.

Le persone "lente" e le persone "veloci" non sono una coppia felice.

Se sei ambizioso (una caratteristica "veloce"), dovrai dedicare molto tempo alla tua carriera. Se il tuo partner non condivide o non comprende la tua spinta per avere successo e valuta il tempo libero al di sopra del suo lavoro, sei diretto verso alcuni punti difficili.

A volte coppie stranamente assortite trovano il proprio equilibrio: una esce a guadagnarsi la pancetta, l'altra resta a casa a imburrare il pane.

Ma fai attenzione se uno di voi è costantemente in movimento, l'altro sta fermo e le cose non sembrano "giuste".