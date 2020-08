TI SENTO, MAMMA! – L’EMOZIONANTE VIDEO DI UNA BIMBA DI 10 MESI CHE SENTE PER LA PRIMA VOLTA LA VOCE DI SUA MADRE DOPO L’INSERIMENTO DI UN IMPIANTO COCLEARE, UN “ORECCHIO” ARTIFICIALE ELETTRONICO IN GRADO DI RIPRISTINARE LA PERCEZIONE UDITIVA NELLE PERSONE CON SORDITÀ PROFONDA – LA PICCOLA PERCEPISCE IL SUONO E RIDE… VIDEO

Da "it.businessinsider.com"

Questo è il momento in cui Liv, una bambina di soli 10 mesi ascolta la voce di sua madre per la prima volta dopo l’inserimento di un impianto cocleare: un “orecchio” artificiale elettronico in grado di ripristinare la percezione uditiva nelle persone con sordità profonda. Le immagini sono state realizzate a Minneapolis, in Minnesota

