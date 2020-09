10 set 2020 17:50

TIKTOK BUSSA ALLA PORTA DI TRUMP – BYTEDANCE, LA SOCIETÀ CINESE A CUI FA CAPO L’APP DEI BALLETTI SCEMI, STA TRATTANDO CON GLI STATI UNITI PER IMPEDIRE LA VENDITA A UN’AZIENDA AMERICANA – LE TRATTATIVE SI SONO ACCELERATE NELLE ULTIME ORE: ANCHE PERCHÉ IL PUZZONE HA DATO TEMPO FINO AL 15 SETTEMBRE PER TROVARE UN ACQUIRENTE. IN CASO CONTRARIO L’APP SARÀ BANDITA DAGLI USA. RIUSCIRANNO A CONVINCERE GLI USA DI NON ESSERE SPIE DEL PARTITO COMUNISTA?