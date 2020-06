TIKTOK! CHI È? I GARANTI DELLA PRIVACY! – L’ENTE CHE RIUNISCE LE AUTORITÀ DELLA PRIVACY EUROPEE HA ANNUNCIATO L’ISTITUZIONE DI UNA TASK FORCE SULL’APP USATA DA MILIONI DI RAGAZZINI – PER MOLTI ADOLESCENTI È UN PICCOLO MONDO ESCLUSIVO, CHE PERÒ NON È NÉ PICCOLO NÉ ESCLUSIVO. E SOPRATTUTTO, IN MANO AI CINESI…

Paolo G. Brera per “la Repubblica”

tiktok

Adesso che TikTok fa paura, i Garanti della privacy di tutta Europa reagiscono istituendo una task force collettiva: l'unione fa la forza e lui, il gigante dei social che piace ai ragazzini e spaventa i genitori, di forza ne ha moltissima. Se non l'avete mai sentito nominare non preoccupatevi: vuol dire che siete adulti e non avete figli.

zhang yiming fondatore di bytedance (tiktok)

Ma i ragazzini, adolescenti e soprattutto preadolescenti, lo adorano e ci trascorrono ore. Ridacchiano tra loro scambiandosi video parodie incomprensibili ai boomer (se non sapete cosa sia, vale la regola di prima: chiamano così i figli del baby boom , per sfotterli.

La presa in giro è nata proprio su Tik-Tok ...); si bombardano di meme che fanno il giro del mondo creando piccole grandi star; pubblicano video auto prodotti con scenette buffe di vita quotidiana. È il loro Facebook , il loro piccolo mondo esclusivo che però non è né piccolo né esclusivo, ed ecco perché fa paura. Per di più è cinese; e cinesi sono le regole del gioco e le garanzie di tutela dei dati che i bambini italiani, appena entrati nel mondo del web , affidano alla loro App preferita.

ragazzine su tiktok 2

«L'età minima per iscriversi è 13 anni, ma sono auto dichiarati all'iscrizione », dice il blogger Vincenzo Cosenza, uno dei massimi esperti italiani del settore. «Non c'è nessun controllo, ma questo vale per tutti i social. TikTok - spiega - chiede data di nascita, nome e cognome, email o numero di telefono ». Una porta aperta a chiunque, e la presenza di un'infinità di bambini è terra di conquista per i lupi della rete.

In Francia alcuni tiktokers con maree di seguaci hanno sfruttato la loro fama per farsi spedire foto intime. Ne è nata # Balancetontiktoker , una campagna in stile Metoo lanciata dalla Segretaria di Stato, Marléne Schiappa, «sotto choc per le testimonianze di abusi, ricatti e violenze sessuali: dobbiamo prendere misure drastiche!».

ragazzine su tiktok 1

I primi a intervenire sono stati proprio i Garanti: l'Edpb, l'ente che riunisce tutte le Autorità della privacy europee, ha annunciato all'Europarlamento l'istituzione di una task force che «al di là di possibili inchieste interne nei paesi membri» possa «coordinare meglio potenziali azioni» e indagare in modo «più ampio sul modo in cui TikTok opera in Europa».

«La paura - spiega Cosenza - è nata perché è la prima applicazione non occidentale a essere amata dagli occidentali, e perché intercetta un pubblico molto giovane con il timore che i ragazzini diano il consenso a usare i loro dati personali. Un problema che in realtà riguarda tutti i social.

adolescenti su tiktok 1

In questo periodo di tensioni internazionali TikTok ha preso un manager dalla Disney come capo della sede Usa, e ha assunto un centinaio di ingegneri nella Silicon Valley per creare un network occidentale percepito come diverso da quello cinese ». Funzionerà? « TikTok non è più pericoloso degli altri, ma con 800 milioni di utenti fatica a controllare i contenuti».

