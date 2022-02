TIKTOK, CHI SPARA? - FAMIGLIE SCHIZZATE E DOVE TROVARLE (NEGLI STATI UNITI) – L’ASSURDA STORIA DI UN EX POLIZIOTTO CHE HA UCCISO LO STALKER DELLA FIGLIA 15ENNE CHE SI ERA PRESENTATO ALLA LORO PORTA PER AMMAZZARLA: LEI, UNA STAR DI TIKTOK, GLI AVEVA VENDUTO FOTO A 300 DOLLARI E QUANDO AVEVA SMESSO DI INVIARGLI IMMAGINI LUI È IMPAZZITO – MA I GENITORI DIFENDONO LA SCELTA DELLA FIGLIA DI VENDERE IMMAGINI E RIMANERE SUI SOCIAL. E TE CREDO: LA RAGAZZINA GUADAGNA OLTRE… VIDEO

È una storia assurda quella che arriva da Naples negli Usa dove un ex poliziotto ha ucciso lo stalker della figlia che si era presentato alla loro porta. Nei mesi precedenti Ava Majury, 15 anni, dopo essere diventata una star di TikTok, aveva venduto per 300 dollari due foto a Eric Rohan Justin, 18 anni. Dopo averle ricevute lui era diventato sempre più insistente e, quando, non ha più ricevuto contenuti, si è presentato alla porta di casa della ragazza per ucciderla: con sé aveva un fucile e due telefoni cellulari con centinaia di foto di Ava.

Non ha fatto in tempo ad aprire il fuoco perché è stato raggiunto da una scarica di colpi esplosa dal padre della ragazza. I fatti sono avvenuti lo scorso 10 luglio 2021, ma i genitori hanno deciso di raccontare la storia solo adesso, difendendo la scelta della figlia di vendere le sue immagini. E ti credo. La ragazzina per un video in cui cazzeggia si mette in tasca 1700 dollari…

