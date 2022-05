TIKTOK FA SOLO DANNI - IN AUSTRALIA L'ENTE DI CONTROLLO DEI MEDICINALI È STATO COSTRETTO A VIETARE LA PRESCRIZIONE DEL FARMACO OZEMPIC AI NON DIABETICI. IL MOTIVO? MOLTI TIKTOKER HANNO INIZIATO A FARE VIDEO PUBBLICIZZANDOLO COME CURA MIRACOLOSA PER PERDERE PESO - "STANNO PRIVANDO I DIABETICI DELLA DISPONIBILITÀ DI UN FARMACO ESSENZIALE" - SUL SOCIAL NETWORK L'HASHTAG #OZENMPIC HA GIÀ AVUTO QUASI 70 MILIONI DI VISITE…

(ANSA) - I medici generici australiani hanno ricevuto l'istruzione dall'ente di controllo dei medicinali Therapeutic Goods Administration (TGA) di non prescrivere più ai seguaci di TikTok il farmaco ipoglicemizzante per il diabete Ozempic, dopo che è diventato virale nella piattaforma come mezzo per perdere peso, causando "un'inaspettata domanda dei consumatori e privando così i diabetici della disponibilità di un essenziale farmaco".

"La scarsità stata danneggiando significativamente le persone che richiedono Ozempic per il suo uso approvato per il diabete tipo 2", sostengono in una dichiarazione congiunta la TGA e i produttori del farmaco, che ha effetto sui sistemi cerebrali per sedare l'appetito e sullo svuotamento gastrico per sentirsi pieni.

L'Ozempic, che si inietta nell'addome una volta a settimana, è stato propagandato su TikTok come farmaco miracoloso per perdere peso. L'hashtag #ozenmpic ha già avuto quasi 70 milioni di visite su TikTok. Una sola influencer, Darcy O'Malley di Perth, ha informato i suoi 24 mila follower sulla sua efficacia per dimagrire, attraverso la sua #ozenmpicjourney, da quando l'ha lanciata tre mesi fa.

