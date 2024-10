TIMOTHÉE, TI PIACE VINCERE FACILE? - TIMOTHÉE CHALAMET SI PRESENTA AL CONCORSO PER SOSIA DELL'ATTORE AMERICANO, ORGANIZZATO AL WASHINGTON PARK DI NEW YORK - LA POLIZIA È INTERVENUTA PER FERMARE IL RADUNO NON AUTORIZZATO E PER DISPERDERE LA FOLLA: UN PARTECIPANTE È STATO ARRESTATO… - VIDEO

timothee chalamet al concorso dei suoi sosia

(LaPresse) Fan in delirio a New York durante un concorso per sosia dell'attore Timothée Chalamet. Durante il contest, andato in scena a Washington Square Park a Lower Manhattan, si è presentato a sorpresa proprio l'attore che si è fermato per firmare autografi e scattare foto con i suoi ammiratori. Numerosi i video e le foto postate sui social.

Prima dell'arrivo dell'attore non sono mancati momenti di tensione dovuti al fatto che il contest fosse non autorizzato. Proprio per questo la polizia è intervenuta chiedendo alla folla di disperdersi. Durante l'intervento degli agenti è stato arrestato uno dei partecipanti.

