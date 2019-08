UN TIR TIRA L’ALTRO – INCIDENTE SCONVOLGENTE IN GRAN BRETAGNA DOVE UN CAMION CHE VIAGGIAVA A VELOCITÀ SOSTENUTA HA “INCHIODATO” UN FURGONCINO A UN GUARD RAIL: IL CAMIONISTA È SBUCATO ALL’IMPROVVISO DALLA CORSIA CENTRALE, HA PERSO IL CONTROLLO ED È FINITO PER TRAVOLGERE IL VEICOLO CHE…(VIDEO)

DAGONEWS

Incidente sconvolgente sulla M6 in Gran Bretagna dove un camion a velocità sostenuta ha sbandato finendo per schiantarsi contro un furgoncino.

Come si vede dalle immagini registrate dalla dashcam di un’altra vettura il tir, che viaggiava nella corsia centrale, improvvisamente sbanda e finisce per “inchiodare” un furgoncino al guard rail.

L’autista della vettura presa in pieno è stato trasportato in ospedale: se l’è cavata con qualche graffio e un enorme spavento. In tilt la viabilità sull’arteria dove le macchine sono rimaste in coda per ore.

