17 giu 2024 08:36

TIRA UNA BRUTTA ARIA PER I FILO-UCRAINI – ROD STEWART È STATO FISCHIATO DURANTE UN CONCERTO IN GERMANIA PERCHÉ HA MOSTRATO SOSTEGNO A ZELENSKY – LA POPSTAR BRITANNICA, HA DEDICATO LA CANZONE “RHYTHM OF MY HEARTH” AL POPOLO E ALL’ESERCITO UCRAINO, INDOSSANDO I COLORI DELLA LORO BANDIERA (GIALLO E BLU) E INSULTANDO PUTIN. E IL PUBBLICO HA RISPOSTO CON UN CORO DI FISCHI…