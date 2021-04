TIRA E TIRA...LA VITA SI SPEZZA - GIANLUIGI NUZZI PUBBLICA L'AUDIO DEGLI ULTIMI ATTIMI DI VITA DI UNA 23ENNE UCRAINA CHE E' VOLATA GIU' DALL'OTTAVO PIANO DELL'HOTEL MELIÀ A MILANO, DOPO UNA NOTTE DI SBALLO CON LA "FARINA" - LA DONNA CONDIVIDEVA LA STANZA CON UN RUSSO DI 30 ANNI CON CUI HA AVUTO UNA DISCUSSIONE E POI IL VOLO - IN CAMERA ERA INTERVENUTO ANCHE UN DIPENDENTE DELL’ALBERGO - AUDIO CHOC

gianluigi nuzzi

Dall'account instagram di Gianluigi Nuzzi

Ascoltate questo #audio, sono gli ultimi momenti di vita lucida di Daria M., una ragazza ucraina di 23 anni che lunedì 19 aprile alle 10.30 è volata giù dall’ottavo piano dell’hotel Meliá (in zona Fiera a #Milano). Nella stanza che condivideva con un russo di 30 anni, Daria aveva trascorso una notte abbandonandosi alla #cocaina, poi in mattinata una discussione con l’uomo e il volo, precipitando sul mezzanino al primo piano dell’albergo.

Le urla che sentite sono proprio dell’uomo russo che litiga con la donna, prima del tragico evento. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’amico avrebbe cercato di evitare che si ammazzasse. In camera era intervenuto anche un dipendente dell’albergo che ha testimoniato su come questo russo cercasse di trarre in salvo la donna in preda ai deliri della droga. Daria ora è in fin di vita. Queste storie rappresentano un tabù per Milano. La gente muore e nessuno si chiede niente.