A TIRANA LA POLIZIA SPARA! LA CNN HA DIFFUSO LE IMMAGINI DI UN AGENTE CHE NEL TENTATIVO DI DIVIDERE I TIFOSI DEL FEYENOORD E DELLA ROMA ESTRAE UNA PISTOLA PUNTANDOLA AD ALTEZZA UOMO – IL BILANCIO DELLA NOTTE DI SCONTRI: 60 ARRESTATI (48 ITALIANI) E UNA CINQUANTINA DI TIFOSI RIMANDATI A CASA. PIÙ DI 10 FERITI TRA LE FORZE DELL’ORDINE - VIDEO

Chiara Zucchelli per gazzetta.it

scontri a tirana polizia tifosi roma feyenoord

Quello che si temeva è successo: notte di scontri a Tirana tra tifosi del Feyenoord, della Roma e polizia. La serata considerata più a rischio, dalle forze d’ordine locali, era quella di martedì e così è stato. Ci sono stati scontri in varie parti della città, dal centro, alla periferia, al termine della quale una cinquantina di tifosi tra romanisti e olandesi sono stati rimandati a casa (alcuni via nave, altri via aerea) perché persone non gradite su territorio albanese.

scontri a tirana polizia tifosi roma feyenoord

Ad ora numeri ufficiali non ci sono, probabile che in giornata sia la polizia locale a fare una stima, ma intanto, a seguito di scontri con pietre, bottiglie e bastoni, si contano due romanisti feriti, due albanesi feriti (uno alla testa in modo serio) e qualche tifoso olandese contuso in modo lieve. Sessanta (48 italiani e 12 olandesi) i fermati. Gli agenti feriti, secondo i media locali, sono 10, un veicolo è stato distrutto e la polizia ha rinnovato l’appello a “evitare violenze che non hanno alcun legame con lo sport”. La CNN ha diffuso le immagini di un agente che nel tentativo di dividere le fazioni estrae una pistola puntandola ad altezza uomo.

scontri a tirana polizia tifosi roma feyenoord

Tirana, oggi, sarà interdetta al traffico privato ed è stata proclamata la festività cittadina proprio per avere una grande area pedonale, dal centro allo stadio, con controlli a tappeto. Ad ora la situazione è tornata sotto controllo, ma è chiaro che dalle 13 fino alla 21, orario di inizio partita, l’allerta tornerà alta. Anche perché sono previsti all’aeroporto 8mila tifosi in arrivo da Roma e Rotterdam entro le 14.

ROMA FEYENOORD SCONTRI A TIRANA ROMA FEYENOORD SCONTRI A TIRANA ROMA FEYENOORD SCONTRI A TIRANA ROMA FEYENOORD SCONTRI A TIRANA