12 feb 2024 15:22

TIRATE FUORI LA CUSTODIA DEL LEONE DI SANREMO - ANGELINA MANGO HA PERSO LA CUSTODIA DELLA STATUETTA D'ORO DEL FESTIVAL E ORA LANCIA UN APPELLO SUI SOCIAL PER RITROVARLA: “LA STIAMO CERCANDO DISPERATAMENTE. QUALCUNO CE L'AVRÀ” – POI MOSTRA DELUSA IL LEONE IN UNA BUSTA: “IO VADO IN GIRO COSÌ, MA NON È FATTIBILE…” - VIDEO