TIRATE FUORI I DOPOSCI, ARRIVA IL FREDDO! – DAL 15 GENNAIO IN ITALIA SARÀ VERAMENTE INVERNO, E DOVREMO DIRE ADDIO ALLE TEMPERATURE PRIMAVERILI CHE CI HANNO ALLIETATO IN QUESTI MESI – A PARTIRE DA DOMENICA SONO PREVISTE NEVICATE SIA SULLE ALPI CHE SUGLI APPENNINI – MA NON È NIENTE DI ANOMALO: SEMPLICEMENTE, LE TEMPERATURE TORNERANNO A ESSERE NELLA MEDIA STAGIONALE…

Da www.blitzquotidiano.it

freddo 6

La data da segnare sul calendario è quella del 15 gennaio. Domenica, infatti, in Italia potrebbe arrivare l’inverno, quello vero, quello che fin qui non si è ancora visto e sentito. Da domenica aria più fredda e instabile infatti potrebbe guadagnare terreno verso il Mediterraneo riportando condizioni meteo più tipiche della stagione in atto. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma infatti che, dopo qualche pioggia attesa tra questa sera e domani, la rimonta dell’anticiclone avrà vita breve.

Cosa succederà

freddo 5

Domenica, spiega ilmeteo.it, “nevicherà non solo sulle Alpi ma anche sugli Appennini: una buona notizia per il comparto turistico sciistico delle regioni centro-meridionali. La situazione sinottica del weekend vedrà infatti il ritiro dell’anticiclone delle Azzorre verso il proprio luogo di origine, quindi verso le isole Azzorre in pieno Atlantico. Non proteggendo più il Mediterraneo, correnti polari marittime dal Mare del Nord potrebbero affondare il colpo verso Sud.

Da domenica sono attese precipitazioni, nevose localmente anche a bassa quota ad inizio della nuova settimana in Pianura Padana e a quote collinari sulla dorsale appenninica con temperature verso la media del periodo. Stiamo parlando di temperature verso la media del periodo e non di una bordata gelida artica, ma questo già fa notizia: rientrare nella media di gennaio dopo settimane di caldo anomalo ci ricorda che siamo nel mese più freddo dell’anno insieme a febbraio”.

Le previsioni giorno per giorno

freddo 3

Oggi, mercoledì 11 gennaio – al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso; nuvolosità in aumento dalla sera. Al centro: bel tempo prevalente, in serata nubi verso la Toscana. Al sud: alternanza tra nubi e schiarite, in un contesto asciutto. Domani, giovedì 12 gennaio – al Nord, variabile al mattino poi migliora. Al centro: piogge sparse sul versante tirrenico fino al mattino poi ampie schiarite. Al sud: piogge in arrivo, specie sul basso Tirreno. Venerdì 13 gennaio – al Nord, poco nuvoloso salvo addensamenti in Liguria. Al centro: nubi sparse sulle regioni tirreniche, sole altrove. Al Sud: ultimi rovesci sul basso Tirreno poi migliora rapidamente già dal mattino.

freddo 1