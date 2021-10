5 ott 2021 12:17

TIRATORE SCEMO - A SIGNA, IN PROVINCIA DI FIRENZE, UN VENTENNE SI AFFACCIA ALLA FINESTRA E SPARA AI PASSANTI IN STRADA CON UNA CARABINA AD ARIA COMPRESSA – IL GIOVANE È STATO BLOCCATO E DENUNCIATO DAI CARABINIERI PER DANNEGGIAMENTO E LESIONI AGGRAVATE – TRA LE VITTIME UN NONNO CHE PORTAVA A SPASSO IL NIPOTINO IN UN GIARDINO PUBBLICO…