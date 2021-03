TIRIAMO FUORI IL CARTONATO? - IL PRINCIPE FILIPPO È STATO SOTTOPOSTO “CON SUCCESSO” A UN PICCOLO INTERVENTO CARDIACO ALL'OSPEDALE ST BARTHOLOMEW'S DI LONDRA: BUCKINGHAM PALACE HA FATTO RIFERIMENTO A “UNA PROCEDURA”, NON A UNA OPERAZIONE VERA E PROPRIA, PRECISANDO CHE IL DUCA RESTERÀ RICOVERATO PER UN PERIODO INDETERMINATO – IERI LE SUE CONDIZIONI ERANO STATE DEFINITE “LEGGERMENTE MIGLIORATE”, MA…

Il principe Filippo, 100 anni il prossimo 10 giugno e consorte della regina Elisabetta è stato sottoposto ieri «con successo» a un piccolo intervento cardiaco presso il St Bartholomew's Hospital di Londra. Lo ha reso noto Buckingham Palace facendo riferimento a «una procedura», non a una operazione vera è propria e precisando che Filippo - a cui fu introdotto uno stent nel 2011 - resterà ricoverato per un periodo indeterminato.

«Il Duca di Edimburgo - recita una nota - è stato sottoposto con successo a una procedura al cuore per una preesistente condizione. Sua Altezza Reale resterà in ospedale per terapia, riposo e recupero per un certo numero di giorni». Il principe ha già trascorso due settimane in ospedale da quando gli stata riscontrata un'infezione.

Ieri le condizioni del principe erano state definite «leggermente migliorate». A riferirlo era stata la nuora, Camilla Parker Bowles, dopo che il marito della regina Elisabetta II ha trascorso la sua quindicesima notte in ospedale. «Incrociamo le dita», ha aggiunto la Duchessa di Cornovaglia durante una visita a un centro di vaccinazione contro il Covid-19, dove un volontario le ha chiesto informazioni sullo stato di salute del Duca di Edimburgo, ha riferito la Bbc.

Il principe Filippo è stato ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra il 16 febbraio scorso per «motivi precauzionali» dopo aver avvertito un malore. Lunedì è stato trasferito al St. Bartholomew, sempre nella capitale inglese, dove rimane sotto osservazione per un disturbo cardiaco preesistente. Pochi giorni fa, suo nipote, il principe William, ha aveva annunciato che Filippo sta «bene» e che i medici continueranno a «monitorare» la salute del nonno.

