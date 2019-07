8 lug 2019 17:15

TIZIANO RENZI E LAURA BOVOLI NON SI SONO PRESENTATI ALL’UDIENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE IN CUI ERA PREVISTO CHE FOSSERO ASCOLTATI – I GENITORI DELL’EX PREMIER HANNO RINUNCIATO A ESSERE ESAMINATI DALLE PARTI NEL PROCESSO PER FATTURE FALSE CHE LI VEDE IMPUTATI A FIRENZE INSIEME ALL’IMPRENDITORE LUIGI D’AGOSTINO. ANCHE LUI, CHE PERÒ ERA PRESENTE, HA RINUNCIATO A ESSERE SENTITO COME IMPUTATO