TOCCHIAMO BRUSAFERRO – IL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ: “STIAMO ARRIVANDO A UNA SORTA DI PLATEAU. MA SIAMO IN FASE DI RALLENTAMENTO, NON DI DISCESA. LE MISURE STANNO FUNZIONANDO MA NON DOBBIAMO ILLUDERCI” – “NUOVE MISURE PER RIPRENDERE LE ATTIVITÀ? DIPENDE DA COME E QUANTO STARÀ DECRESCENDO LA CURVA”

Coronavirus, Brusaferro(Iss): Stiamo arrivando al plateau

(LaPresse) - "La curva ci mostra che stiamo arrivano a una sorta di plateau. Questo significa che le misure stano funzionando ma non dobbiamo illuderci che il rallentamento della diffusione ci faccia rallentare le misure di distanziamento sociale". Lo dice Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss, in conferenza stampa. "Ci sono aree del Paese dove c'è una fortissima circolazione del virus, altre dove c'è un livello intermedio di circolazione e poi una parte dove ci sono ancora casi limitati e grazie alle misure possiamo limitare l'andamento del virus", aggiunge.

Coronavirus, Iss: Focalizzare attenzione sulle Rsa

(LaPresse) - "Le Rsa sono luoghi dove si concentra la popolazione anziana più fragile e sulle quali bisogna focalizzare l'attenzione". Lo dice Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss, in conferenza stampa.

Coronavirus, Brusaferro (Iss): Fase di rallenamento, non calante

(LaPresse) - "Siamo in fase di rallentamento, non di discesa. Quando ci saremo, la pendenza della discesa sarà costruita sui nostri comportamenti". Lo dice Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss, in conferenza stampa.

Coronavirus, Brusaferro (Iss): Nuove misure? In base a come scenderà curva

(LaPresse) - Bisognerà capire, nei prossimi giorni "quanto la curva starà decrescendo, perché questo non è indifferente rispetto alle scelte che si possono intraprendere: quindi tutti assieme, Comitato tecnico-scientifico e Governo, in una scelta partecipata, dovremo cominciare a muoverci per trovare quelle forme che ci consentano di riprendere delle attività, ma fare in modo di proteggere alcune aree più fragili, facendo in modo che i 'trigger' vengano tenuti strettissimamente sotto controllo, così da non diffondersi". Lo dice Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss, in conferenza stampa.

Coronavirus, Iss: Uomini muoiono di più, sia in Italia che nel mondo

(LaPresse) - "Abbiamo evidenza che, per quanto riguarda la letalità, non solo in Italia a livello internazionale, muoiano più uomini. E questo vale anche fra gli anziani". Lo dice Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss, in conferenza stampa. "E' un tema sul quale si fanno molte ipotesi e che si sta cercando di esplorare", spiega ancora.

