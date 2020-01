15 gen 2020 10:40

TOGHE CHE SBAGLIANO - UN MAGISTRATO IN SERVIZIO ALLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, E DUE AVVOCATI, UNO DEL FORO DI CATANZARO E L'ALTRO DI LOCRI, SONO STATI ARRESTATI DALLA GUARDIA DI FINANZA SU DISPOSIZIONE DELLA DDA DI SALERNO PER CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI…