23 lug 2021 08:45

TOGHE DA PAZZI - IL PROCURATORE DI MILANO, FRANCESCO GRECO, RIFIUTA DI CONSEGNARE ALLA PROCURA DI BRESCIA (CHE STA INDAGANDO SUL SUO VICE FABIO DE PASQUALE CON L'ACCUSA DI NON AVER SOTTOPOSTO AI GIUDICI DEL PROCESSO ENI-NIGERIA PROVE DELL'INATTENDIBILITÀ DELL'ACCUSATORE VINCENZO ARMANNA) GLI ATTI SULLA TRASFERTA IN NIGERIA CHE LA SUA VICE LAURA PEDIO FECE NEL SETTEMBRE 2019 - QUESTA ROGATORIA SAREBBE COPERTA DA SEGRETO PERCHÉ STA NELL'INDAGINE MILANESE APERTA SUL COSIDDETTO "COMPLOTTO ENI" E DUNQUE SOLO LA NIGERIA POTREBBE AUTORIZZARNE L'UTILIZZO PRIMA - MA PER I PM DI BRESCIA NON E' COSI'