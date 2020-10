LOCKDOWN? MERCATI DOWN - BORSE EUROPEE IN PROFONDO ROSSO CON LE NOTIZIE DI NUOVE RESTRIZIONI IN FRANCIA, ITALIA, SPAGNA E GERMANIA. LA RIPRESA, GIÀ FRAGILE, SAREBBE STRONCATA DA NUOVE CHIUSURE - LE UNICHE NOTE POSITIVE SONO GLI AGGIORNAMENTI SUI VACCINI - NUOVI MINIMI STORICI PER I BOT SEMESTRALI. IL TESORO HA EMESSO 6,5 MILIARDI DI BUONI SPUNTANDO UN RENDIMENTO PARI A -0,478%