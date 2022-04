6 apr 2022 20:00

TOGLIETECI TUTTO, MA NON I NOSTRI ACCESSORI DI LUSSO! - ECCO LE VERE PRIORITÀ DELLE RUSSE: NON POTER PIÙ COMPRARE LE COSTOSISSIME BORSETTE CHANEL PER VIA DELLE SANZIONI OCCIDENTALI CONTRO MOSCA - E COSÌ, MENTRE LA GENTE CREPA IN UCRAINA E NON SENTENDOSI PER NULLA RIDICOLE, MODELLE, ATTRICI E INFLUENCER HANNO INSCENATO UNA PROTESTA TAGLIUZZANDO CON DELLE FORBICIONE INDUSTRIALI LE LORO AMATISSIME POCHETTE: "NESSUN MARCHIO VALE IL NOSTRO AMORE PER LA PATRIA" - VIDEO