13 apr 2019 17:28

TOGLIETECI TUTTO MA NON UNA PIPPETTA - IN PROVINCIA DI BOLOGNA, UNA 61ENNE PICCHIA IL MARITO SORPRESO A NAVIGARE SUI SITI PORCELLINI - PER SFUGGIRE ALL’IRA DELLA DONNA, IL POVERO DISGRAZIATO SI E’ CHIUSO IN BAGNO MA LA MEGERA HA CERCATO DI SFONDARE LA PORTA USANDO IL TELEVISORE COME ARIETE - LO HA SALVATO SOLO L'ARRIVO DEI CARABINIERI