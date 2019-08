TOGLIETEMI TUTTO MA NON I SEX TOYS – “MYSECRETCASE”, AZIENDA LEADER IN ITALIA NELLA VENDITA DI SEX TOYS CON UN FATTURATO NEL 2018 DI QUASI 3 MILIONI DI EURO, HA RACCOLTO 2,5 MILIONI DI EURO DI INVESTIMENTI PER L’E-COMMERCE – DILDO E VIBRATORI VANNO A RUBA NEL NOSTRO PAESE E LA STARTUP, DEDITA AL PIACERE DI DONNE E COPPIE, HA ANNUNCIATO CHE LANCERÀ NUOVI OGGETTI DI GODIMENTO E…

Giulia Cimpanelli per "www.corriere.it"

L’investimento

Un investimento di 2,5 milioni a MySecretCase, shop online di sex toys per il piacere delle donne e delle coppie. Dopo il funding da 1,5 milioni concluso a giugno, l’e-commerce ha ottenuto un ulteriore aumento di capitale di 1 milione di Euro attraverso una campagna di equity crowdfunding su Doorway e investitori privati strategici, CEO di aziende, che hanno voluto partecipare alla raccolta dopo la chiusura del prima tranche.

E la campagna avviata sulla piattaforma di equity investing online - fondata da Antonella Grassigli, Federica Lolli, Marco Michelini e Donato Montanari – si è conclusa con successo superando l’obiettivo iniziale, grazie a business angel italiani che hanno contribuito con un ticket superiore alla media e, anche, alla forte presenza di investitrici donne, più che raddoppiata (37%) rispetto alle altre campagne (14%).

Non solo, circa il 50% dei BA, prima di contribuire al crowdfunding di MySecretCase, aveva avuto esperienze di investimento solo in grandi aziende.

L’azienda

MySecretCase è leader in Italia nella vendita di sex toys con un fatturato 2018 di quasi 3 milioni di euro. La società nasce nel 2014 da un’idea dell’imprenditrice Norma Rossetti e si posiziona in Italia come il primo shop online per il piacere delle donne e delle coppie: un e-commerce di sex toys e accessori sexy che si distingue per qualità, innovazione, tono di voce e che integra l’aspetto dell’educazione sessuale attraverso un blog di informazione, un team di sessuologi e curando rubriche su magazine femminili.

“Vogliamo un mondo in cui le donne non sono oggetti sessuali ma possono averli tutti”, con questa mission l’azienda ha creato un nuovo standard nel settore di riferimento, registrando una crescita significativa e l’interesse di investitori sia italiani sia internazionali con R301 lead investor.

Il futuro

L’investimento fa salire l’e-commerce a quota 3,7 milioni di euro raccolti a 5 anni dalla sua nascita e gli permetterà di accelerare la crescita, integrando il modello di business con il lancio di nuovi prodotti, rafforzando la brand awareness anche attraverso l’avvio di nuovi progetti dedicati al benessere sessuale e realizzando investimenti in marketing e comunicazione in momenti particolarmente strategici per la società. In particolare verrà avviata una campagna televisiva.

«Questo funding rappresenta un’ulteriore conferma della validità della nostra strategia che ha l’obiettivo di introdurre una rivoluzione culturale e di diffondere i sex toys come giochi che liberano la fantasia.

E lo facciamo all’interno di un mercato che, in Italia, viene ancora relegato alle vetrine a luci rosse dei sexy shop causando, inevitabilmente, disinformazione e conseguenze sulla vita sessuale individuale e di coppia», dichiara Rossetti.

